Смотреть онлайн GS Valkyries - Вашингтон Мистикс 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: GS Valkyries — Вашингтон Мистикс, Финал . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena.
30:20 16:14 16:21 6:12
Превью матча GS Valkyries — Вашингтон Мистикс
Команда GS Valkyries в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Вашингтон Мистикс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Вашингтон Мистикс, в том матче победу одержали гостьи.