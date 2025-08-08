Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Атланта Дрим - Чикого Скай 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Атланта ДримЧикого Скай, 1 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Wintrust Arena.

МСК, 1 тур, Арена: Wintrust Arena
Женская НБА. ВНБА
Атланта Дрим
Завершен
15:18 13:16 32:18 26:13
86 : 65
08 августа 2025
Чикого Скай
Смотреть онлайн
Превью матча Атланта Дрим — Чикого Скай

Команда Атланта Дрим в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Чикого Скай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.

Атланта Дрим Атланта Дрим
2
США
Te-Hina Paopao
00
США
Naz Hillmon
3
США
Jordin Canada
15
США
Allisha Gray
24
США
Brionna Jones
Тренер
Tyler Marsh
Чикого Скай Чикого Скай
7
США
Ariel Atkins
24
США
Rachel Banham
1
США
Elizabeth Williams
12
Нигерия
Michaela Onyenwere
10
Kamilla Cardoso
Тренер
Karl Smesko

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
24
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
21
5
% реализации штрафных
84
62.5
Кол-во реализованных бросков
49
33
Комментарии к матчу
