20.08.2025
Смотреть онлайн Финикс Меркури - GS Valkyries 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Финикс Меркури — GS Valkyries, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.
МСК, 1 тур, Арена: Chase Center
Женская НБА. ВНБА
Завершен
28:31 19:28 21:14 30:18
98 : 91
20 августа 2025
Превью матча Финикс Меркури — GS Valkyries
Финикс Меркури
GS Valkyries
История последних встреч
Финикс Меркури
GS Valkyries
1 победа
0 побед
100%
0%
23.08.2025
GS Valkyries
72:81
Финикс Меркури
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
21
3-х очк. попадания
11
12
Реализовано штрафных
19
15
% реализации штрафных
82.6
88.2
Кол-во реализованных бросков
53
47
