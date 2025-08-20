Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Финикс Меркури - GS Valkyries 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Финикс МеркуриGS Valkyries, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.

МСК, 1 тур, Арена: Chase Center
Женская НБА. ВНБА
Финикс Меркури
Завершен
28:31 19:28 21:14 30:18
98 : 91
20 августа 2025
GS Valkyries
Смотреть онлайн
Превью матча Финикс Меркури — GS Valkyries

Финикс Меркури Финикс Меркури
33
США
Sami Whitcomb
2
США
Kahleah Copper
4
США
Natasha Mack
Германия
Satou Sabally
25
США
Alyssa Thomas
Тренер
Natalie Nakase
GS Valkyries GS Valkyries
20
США
Kate Martin
13
Франция
Janelle Salaun
Франция
Carla Leite
22
США
Veronica Burton
14
Нигерия
Temi Fagbenle
Тренер
Nate Tibbetts

История последних встреч

Финикс Меркури
Финикс Меркури
GS Valkyries
Финикс Меркури
1 победа
0 побед
100%
0%
23.08.2025
GS Valkyries
GS Valkyries
72:81
Финикс Меркури
Финикс Меркури
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
21
3-х очк. попадания
11
12
Реализовано штрафных
19
15
% реализации штрафных
82.6
88.2
Кол-во реализованных бросков
53
47
