Смотреть онлайн Финикс Меркури - GS Valkyries 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Финикс Меркури — GS Valkyries, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.