Смотреть онлайн Миннесота Линкс - Нью-Йорк Либерти 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Миннесота Линкс — Нью-Йорк Либерти, Финал . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Барклайс Центр.