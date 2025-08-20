Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Миннесота Линкс - Нью-Йорк Либерти 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Миннесота ЛинксНью-Йорк Либерти, Финал . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Барклайс Центр.

МСК, Финал, Арена: Барклайс Центр
Женская НБА. ВНБА
Миннесота Линкс
Завершен
20:24 17:24 23:18 15:19
75 : 85
20 августа 2025
Нью-Йорк Либерти
Превью матча Миннесота Линкс — Нью-Йорк Либерти

Команда Миннесота Линкс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Миннесота Линкс Миннесота Линкс
10
США
Courtney Williams
8
Австралия
Alanna Smith
15
США
Jessica Shepard
6
Канада
Bridget Carleton
21
США
Kayla McBride
Тренер
Sandy Brondello
Нью-Йорк Либерти Нью-Йорк Либерти
9
США
Natasha Cloud
35
Багамы
Jonquel Jones
33
Бельгия
Emma Meesseman
20
США
Sabrina Ionescu
13
Германия
Leonie Fiebich
Тренер
Cheryl Reeve

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
16
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
11
14
% реализации штрафных
78.6
77.8
Кол-во реализованных бросков
39
43
