Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА : Сиэтл Шторм — Чикого Скай , Финал . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Wintrust Arena .

Превью матча Сиэтл Шторм — Чикого Скай

Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Чикого Скай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Чикого Скай, в том матче победу одержали гостьи.