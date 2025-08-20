Смотреть онлайн Сиэтл Шторм - Чикого Скай 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Сиэтл Шторм — Чикого Скай, Финал . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Wintrust Arena.
20:20 26:14 20:16 28:38
Превью матча Сиэтл Шторм — Чикого Скай
Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Чикого Скай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Чикого Скай, в том матче победу одержали гостьи.