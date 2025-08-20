Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Сиэтл Шторм - Чикого Скай 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Сиэтл ШтормЧикого Скай, Финал . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Wintrust Arena.

МСК, Финал, Арена: Wintrust Arena
Женская НБА. ВНБА
Сиэтл Шторм
Завершен
20:20 26:14 20:16 28:38
94 : 88
20 августа 2025
Чикого Скай
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сиэтл Шторм — Чикого Скай

Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Чикого Скай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Чикого Скай, в том матче победу одержали гостьи.

Сиэтл Шторм Сиэтл Шторм
13
Австралия
Ezi Magbegor
5
США
Gabby Williams
20
США
Brittney Sykes
3
Нигерия
Nneka Ogwumike
4
США
Skylar Diggins-Smith
Тренер
Tyler Marsh
Чикого Скай Чикого Скай
7
США
Ariel Atkins
10
Kamilla Cardoso
5
США
Angel Reese
12
Нигерия
Michaela Onyenwere
24
США
Rachel Banham
Тренер
США
Noelle Quinn

История последних встреч

Сиэтл Шторм
Сиэтл Шторм
Чикого Скай
Сиэтл Шторм
1 победа
0 побед
100%
0%
31.08.2025
Чикого Скай
Чикого Скай
69:79
Сиэтл Шторм
Сиэтл Шторм
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
28
3-х очк. попадания
8
8
Реализовано штрафных
18
8
% реализации штрафных
78.3
80
Кол-во реализованных бросков
52
44
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Амур Амур
18 Февраля
15:30
СКА СКА
Северсталь Северсталь
18 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
18 Февраля
19:10
Трактор Трактор
Салават Юлаев Салават Юлаев
18 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
18 Февраля
19:00
СКА-Нева СКА-Нева
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
18 Февраля
19:00
Торпедо Торпедо
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
18 Февраля
19:30
Милан Милан
Комо Комо
18 Февраля
22:45
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Зауралье Курган Зауралье Курган
18 Февраля
15:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
18 Февраля
19:00