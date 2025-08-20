Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Атланта Дрим - LV Aces 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Атланта ДримLV Aces, Финал . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Mandalay Bay Events Center.

МСК, Финал, Арена: Mandalay Bay Events Center
Женская НБА. ВНБА
Атланта Дрим
Завершен
19:18 21:23 21:16 11:17
72 : 74
20 августа 2025
LV Aces
Смотреть онлайн
Превью матча Атланта Дрим — LV Aces

Команда Атланта Дрим в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда LV Aces, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.

Атланта Дрим Атланта Дрим
10
Rhyne Howard
00
США
Naz Hillmon
33
США
Maya Caldwell
15
США
Allisha Gray
24
США
Brionna Jones
Тренер
Becky Hammon
LV Aces LV Aces
США
Jackie Young
12
США
Chelsea Gray
22
США
A'ja Wilson
3
NaLyssa Smith
1
США
Kierstan Bell
Тренер
Karl Smesko

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
22
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
12
9
% реализации штрафных
85.7
81.8
Кол-во реализованных бросков
38
38
Комментарии к матчу
