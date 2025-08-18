Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Атланта Дрим - GS Valkyries 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Атланта ДримGS Valkyries, Финал . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.

МСК, Финал, Арена: Chase Center
Женская НБА. ВНБА
Атланта Дрим
Завершен
12:15 13:10 28:17 26:21
79 : 63
18 августа 2025
GS Valkyries
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Атланта Дрим — GS Valkyries

Команда Атланта Дрим в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда GS Valkyries, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Атланта Дрим Атланта Дрим
24
США
Brionna Jones
00
США
Naz Hillmon
10
Rhyne Howard
15
США
Allisha Gray
33
США
Maya Caldwell
Тренер
Natalie Nakase
GS Valkyries GS Valkyries
13
Франция
Janelle Salaun
14
Нигерия
Temi Fagbenle
24
Италия
Cecilia Zandalasini
22
США
Veronica Burton
15
США
Tiffany Hayes
Тренер
Karl Smesko

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
14
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
14
14
% реализации штрафных
87.5
87.5
Кол-во реализованных бросков
42
35
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00