13.08.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Либерти - Лос-Анджелес Спаркс 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Нью-Йорк ЛибертиЛос-Анджелес Спаркс, Финал . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Стэйплс Центр.

МСК, Финал, Арена: Стэйплс Центр
Женская НБА. ВНБА
Нью-Йорк Либерти
Завершен
28:30 22:14 28:28 27:25
105 : 97
13 августа 2025
Лос-Анджелес Спаркс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Нью-Йорк Либерти — Лос-Анджелес Спаркс

Команда Нью-Йорк Либерти в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Лос-Анджелес Спаркс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения.

Нью-Йорк Либерти Нью-Йорк Либерти
13
Германия
Leonie Fiebich
20
США
Sabrina Ionescu
33
Бельгия
Emma Meesseman
9
США
Natasha Cloud
35
Багамы
Jonquel Jones
Тренер
Lynne Roberts
Лос-Анджелес Спаркс Лос-Анджелес Спаркс
23
США
Azura Stevens
2
США
Rickea Jackson
5
США
Dearica Hamby
20
Бельгия
Julie Allemand
10
США
Kelsey Plum
Тренер
Sandy Brondello

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
27
3-х очк. попадания
14
9
Реализовано штрафных
15
16
% реализации штрафных
78.9
84.2
Кол-во реализованных бросков
53
52
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
СКА СКА
10 Февраля
19:30
Лада Лада
Торпедо Торпедо
10 Февраля
18:00
Спартак Спартак
Динамо Москва Динамо Москва
10 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Северсталь Северсталь
10 Февраля
19:10
Металлург Металлург
Автомобилист Автомобилист
10 Февраля
17:00
Сибирь Сибирь
ХК Сочи ХК Сочи
10 Февраля
15:30
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Локомотив Локомотив
10 Февраля
19:30
Челси Челси
Лидс Лидс
10 Февраля
22:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ньюкасл Ньюкасл
10 Февраля
22:30
Наполи Наполи
Комо Комо
10 Февраля
23:00