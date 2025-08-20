Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Коннектикут Сан - Вашингтон Мистикс 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Коннектикут СанВашингтон Мистикс, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena.

МСК, 1 тур, Арена: St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena
Женская НБА. ВНБА
Коннектикут Сан
Завершен
21:23 26:12 15:16 18:18
80 : 69
20 августа 2025
Вашингтон Мистикс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Коннектикут Сан — Вашингтон Мистикс

Коннектикут Сан Коннектикут Сан
24
США
Aneesah Morrow
47
Франция
Leila Lacan
31
США
Tina Charles
14
США
Bria Hartley
3
США
Marina Mabrey
Тренер
Sydney Johnson
Вашингтон Мистикс Вашингтон Мистикс
1
США
Sug Sutton
Shakira Austin
5
Австралия
Jade Melbourne
22
Sonia Citron
44
США
Kiki Iriafen
Тренер
Rachid Meziane

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
22
3-х очк. попадания
3
5
Реализовано штрафных
15
10
% реализации штрафных
78.9
71.4
Кол-во реализованных бросков
46
37
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
17 Февраля
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Аталанта Аталанта
17 Февраля
23:00
Донкастер Донкастер
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
17 Февраля
22:45
Бертон Альбион Бертон Альбион
Ротерхам Ротерхам
17 Февраля
22:45
Брэдфорд Брэдфорд
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
17 Февраля
22:45
Кардифф Кардифф
Уимблдон Уимблдон
17 Февраля
22:45
Барнсли Барнсли
Питерборо Питерборо
17 Февраля
22:45
Бристоль Сити Бристоль Сити
Рексем Рексем
17 Февраля
22:45
Стивенэйдж Стивенэйдж
Порт Вейл Порт Вейл
17 Февраля
22:45
Бромли Бромли
Челтенхэм Челтенхэм
17 Февраля
22:45