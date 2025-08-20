20.08.2025
Смотреть онлайн Коннектикут Сан - Вашингтон Мистикс 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Коннектикут Сан — Вашингтон Мистикс, 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena.
МСК, 1 тур, Арена: St. Elizabeths East Entertainment and Sports Arena
Женская НБА. ВНБА
Завершен
21:23 26:12 15:16 18:18
80 : 69
20 августа 2025
Превью матча Коннектикут Сан — Вашингтон Мистикс
Коннектикут Сан
Вашингтон Мистикс
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
22
3-х очк. попадания
3
5
Реализовано штрафных
15
10
% реализации штрафных
78.9
71.4
Кол-во реализованных бросков
46
37
Комментарии к матчу