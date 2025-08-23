Смотреть онлайн Сиэтл Шторм - Даллас Уингз 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Сиэтл Шторм — Даллас Уингз, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене College Park Center.
28:16 20:18 19:11 28:15
Превью матча Сиэтл Шторм — Даллас Уингз
Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.