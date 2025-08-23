Фрибет 15000₽
23.08.2025

Смотреть онлайн Сиэтл Шторм - Даллас Уингз 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Сиэтл ШтормДаллас Уингз, 1 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене College Park Center.

МСК, 1 тур, Арена: College Park Center
Женская НБА. ВНБА
Сиэтл Шторм
Завершен
28:16 20:18 19:11 28:15
95 : 60
23 августа 2025
Даллас Уингз
Превью матча Сиэтл Шторм — Даллас Уингз

Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Сиэтл Шторм Сиэтл Шторм
20
США
Brittney Sykes
3
Нигерия
Nneka Ogwumike
13
Австралия
Ezi Magbegor
5
США
Gabby Williams
4
США
Skylar Diggins-Smith
Тренер
Chris Koclanes
Даллас Уингз Даллас Уингз
9
США
Grace Berger
5
США
Paige Bueckers
18
Германия
Luisa Geiselsoder
30
США
Haley Jones
20
США
Madison Siegrist
Тренер
США
Noelle Quinn

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
16
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
15
16
% реализации штрафных
62.5
84.2
Кол-во реализованных бросков
51
36
Комментарии к матчу
