Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Вашингтон Мистикс - Миннесота Линкс 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Вашингтон МистиксМиннесота Линкс, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр.

МСК, 1 тур, Арена: Таргет-центр
Женская НБА. ВНБА
Вашингтон Мистикс
Завершен
24:16 14:27 14:27 23:22
75 : 92
04 июля 2025
Миннесота Линкс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Вашингтон Мистикс — Миннесота Линкс

Вашингтон Мистикс Вашингтон Мистикс
20
США
Brittney Sykes
44
США
Kiki Iriafen
Shakira Austin
5
Австралия
Jade Melbourne
22
Sonia Citron
Тренер
Cheryl Reeve
Миннесота Линкс Миннесота Линкс
8
Австралия
Alanna Smith
24
США
Napheesa Collier
6
Канада
Bridget Carleton
10
США
Courtney Williams
21
США
Kayla McBride
Тренер
Sydney Johnson

История последних встреч

Вашингтон Мистикс
Вашингтон Мистикс
Миннесота Линкс
Вашингтон Мистикс
0 побед
1 победа
0%
100%
09.08.2025
Вашингтон Мистикс
Вашингтон Мистикс
76:80
Миннесота Линкс
Миннесота Линкс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
28
3-х очк. попадания
3
9
Реализовано штрафных
18
9
% реализации штрафных
78.3
100
Кол-во реализованных бросков
45
46
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1 Января
20:30
Сандерленд Сандерленд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1 Января
23:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
1 Января
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1 Января
20:30
Бостон Бостон
Эдмонтон Эдмонтон
1 Января
05:37
Сент-Луис Сент-Луис
Колорадо Колорадо
1 Января
05:07
Юта Юта
Айлендерс Айлендерс
1 Января
23:07
Баффало Баффало
Даллас Даллас
1 Января
04:07
Нью-Джерси Нью-Джерси
Коламбус Коламбус
1 Января
03:07
Вашингтон Вашингтон
Оттава Оттава
1 Января
21:07