04.07.2025
Смотреть онлайн Вашингтон Мистикс - Миннесота Линкс 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Вашингтон Мистикс — Миннесота Линкс, 1 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр.
МСК, 1 тур, Арена: Таргет-центр
Женская НБА. ВНБА
Завершен
24:16 14:27 14:27 23:22
24:16 14:27 14:27 23:22
75 : 92
04 июля 2025
Превью матча Вашингтон Мистикс — Миннесота Линкс
Вашингтон Мистикс
Миннесота Линкс
История последних встреч
Вашингтон Мистикс
Миннесота Линкс
0 побед
1 победа
0%
100%
09.08.2025
Вашингтон Мистикс
76:80
Миннесота Линкс
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
28
3-х очк. попадания
3
9
Реализовано штрафных
18
9
% реализации штрафных
78.3
100
Кол-во реализованных бросков
45
46
Комментарии к матчу