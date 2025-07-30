Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Депортиво Толука - Коламбус Крю 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Депортиво ТолукаКоламбус Крю, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Oshane Nation.

МСК, 1 тур, Стадион: Нью Колумбус Крю
Leagues Cup
Депортиво Толука
Паулиньо 71'
Паулиньо 80'
Завершен
2 : 2
30 июля 2025
Коламбус Крю
Диего Росси 11'
Maximilian Arfsten 48'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Диего Росси icon
11'
Счет после первого тайма 0:1 : 6,2
Maximilian Arfsten icon
48'
Паулиньо icon
71'
Паулиньо icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2 : 6,2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
11'
Диего Росси - 1-ый Гол
22'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
29'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
30'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
42'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 6,2
48'
Maximilian Arfsten - 2-ой Гол
71'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
71'
Паулиньо - 3-ий Гол
77'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
80'
Паулиньо - 4-ый Гол
88'
Коламбус Крю - Незабитый пенальти
89'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
90+1'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 6,2

Превью матча Депортиво Толука — Коламбус Крю

Депортиво Толука Депортиво Толука
22
Мексика
Luis Garcia
2
Мексика
Diego Barbosa
4
Уругвай
Бруно Мендес
13
Бразилия
Luan Garcia
6
Уругвай
Federico Pereira
20
Мексика
Хесус Гальярдо
10
Мексика
Jesus Angulo
14
Мексика
Marcel Ruiz
5
Аргентина
Franco Romero
26
Португалия
Паулиньо
9
Мексика
Алексис Вега
Тренер
Аргентина
Антонио Рикардо Мохамед
Коламбус Крю Коламбус Крю
28
США
Patrick Schulte
31
Франция
Стивен Морейра
25
США
Sean Zawadzki
21
Украина
Евгений Чеберко
27
США
Maximilian Arfsten
8
Венгрия
Даниел Газдаг
7
Франция
Дилан Шамбо
6
США
Дарлингтон Нагбе
11
Нигерия
Ibrahim Aliyu
19
Канада
Jacen Russell-Rowe
10
Уругвай
Диего Росси
Тренер
Франция
Wilfried Nancy

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Толука Депортиво Толука
56%
Коламбус Крю Коламбус Крю
44%
Атаки
94
69
Угловые
7
2
Фолы
13
10
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
9
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Oshane Nation (Ямайка).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Oshane Nation назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Локомотив Локомотив
27 Января
19:44
Металлург Металлург
Трактор Трактор
27 Января
17:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Января
19:00
Фиорентина Фиорентина
Комо Комо
27 Января
23:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
27 Января
18:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Горняк Учалы Горняк Учалы
27 Января
15:00
Юкурит Юкурит
Таппара Таппара
27 Января
17:30
Ильвес Ильвес
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
27 Января
17:30
ТПС ТПС
КалПа КалПа
27 Января
17:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
27 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA