30.07.2025

Смотреть онлайн КФ Монреаль - Леон 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: КФ МонреальЛеон, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Pierre-Luc Lauziere.

МСК, 1 тур, Стадион: Стад Сапуто
Leagues Cup
КФ Монреаль
Принс-Осей Овусу 62'
Завершен
1 : 1
30 июля 2025
Леон
Рогелио Фунес Мори 11'
Смотреть онлайн
Рогелио Фунес Мори icon
11'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Принс-Осей Овусу icon
62'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
5'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
11'
Рогелио Фунес Мори - 1-ый Гол
21'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
45'
Угловой
Леон - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
61'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
62'
Принс-Осей Овусу - 2-ой Гол забит с передачи Данте Сили
81'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
87'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2

Превью матча КФ Монреаль — Леон

КФ Монреаль КФ Монреаль
40
Канада
Jonathan Sirois
27
Польша
Dawid Bugaj
4
Мексика
Fernando Alvarez
5
США
Brandan Craig
13
Канада
Luca Petrasso
16
Канада
Joel Waterman
22
Канада
Victor Loturi
18
Украина
Hennadiy Synchuk
25
США
Данте Сили
23
США
Caden Clark
9
Германия
Принс-Осей Овусу
Тренер
Италия
Marco Donadel
Леон Леон
12
Мексика
Oscar Jimenez
7
Мексика
Ivan Moreno
2
Уругвай
Valentin Gauthier
22
Аргентина
Adonis Frias
26
Мексика
Salvador Reyes
20
Чили
Rodrigo Echeverria
19
Мексика
Miguel Rodriguez
10
Колумбия
Хамес Родригес
6
Мексика
Fernando Beltran
27
Мексика
Angel Tadeo Estrada Meza
18
Аргентина
Рогелио Фунес Мори
Тренер
Аргентина
Эдуардо Бериссо

Статистика матча

Владение мячом
КФ Монреаль КФ Монреаль
49%
Леон Леон
51%
Атаки
116
68
Угловые
6
1
Фолы
12
10
Удары (всего)
13
2
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
7
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pierre-Luc Lauziere (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 10 матчей) Pierre-Luc Lauziere назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA