Смотреть онлайн Тигрес - Хьюстон Динамо 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Тигрес — Хьюстон Динамо, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Walter Lopez.
Превью матча Тигрес — Хьюстон Динамо
Команда Тигрес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-3.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Walter Lopez (Гватемала).
За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Walter Lopez назначал пенальти