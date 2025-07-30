Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Тигрес - Хьюстон Динамо 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: ТигресХьюстон Динамо, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Walter Lopez.

МСК, 1 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
Leagues Cup
Тигрес
Анхель Корреа 45+3'
Диего Лайнес 63'
Анхель Корреа 70'
Jonathan Herrera 90+7'
Завершен
4 : 1
30 июля 2025
Хьюстон Динамо
Ondrej Lingr 47'
Смотреть онлайн
Анхель Корреа icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Ondrej Lingr icon
47'
Диего Лайнес icon
63'
Анхель Корреа icon
70'
Jonathan Herrera icon
90+7'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,2
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
24'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
25'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
37'
Угловой
Тигрес - Угловой
38'
Угловой
Тигрес - Угловой
45'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
45+3'
Анхель Корреа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
47'
Ondrej Lingr - 2-ой Гол
55'
Угловой
Тигрес - Угловой
63'
Диего Лайнес - 3-ий Гол
70'
Анхель Корреа - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+7'
Jonathan Herrera - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,2

Превью матча Тигрес — Хьюстон Динамо

Команда Тигрес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-3.

Тигрес Тигрес
1
Аргентина
Науэль Гусман
32
Мексика
Vladimir Lorona
23
Бразилия
Romulo
4
Мексика
Juan Sanchez
14
Мексика
Jesus Angel Garza Garcia
16
Мексика
Диего Лайнес
11
Аргентина
Juan Brunetta
8
Уругвай
Fernando Gorriaran
24
Канада
Marcelo Flores
9
Аргентина
Nicolas Ibanez
7
Аргентина
Анхель Корреа
Тренер
Аргентина
Гвидо Писарро
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
25
США
Гриффин Дорси
4
США
Итан Бартлоу
22
Колумбия
Pablo Antonio Ortiz Cabezas
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
14
США
Дуане Холмс
6
Бразилия
Артур
35
США
Brooklyn Raines
9
Чехия
Ondrej Lingr
11
Германия
Lawrence Ennali
21
США
Jack McGlynn
Тренер
США
Бен Олсен

Статистика матча

Владение мячом
Тигрес Тигрес
52%
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
48%
Атаки
88
91
Угловые
3
5
Фолы
10
14
Удары (всего)
11
6
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
9
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Walter Lopez (Гватемала).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Walter Lopez назначал пенальти

Комментарии к матчу
