Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Сантос Лагуна 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Колорадо Рэпидз — Сантос Лагуна, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Kwinsi Williams.
Превью матча Колорадо Рэпидз — Сантос Лагуна
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Kwinsi Williams (Тринидад и Тобаго).
За последние 4 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Kwinsi Williams назначал пенальти