Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Сантос Лагуна 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Колорадо РэпидзСантос Лагуна, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Kwinsi Williams.

МСК, 1 тур, Стадион: Дик'с Спортинг Гудс Парк
Leagues Cup
Колорадо Рэпидз
Rafael Navarro 62'
Rafael Navarro 87'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Сантос Лагуна
Jordan Carrillo 53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Jordan Carrillo icon
53'
Rafael Navarro icon
62'
Rafael Navarro icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
20'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
21'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
25'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
27'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
28'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
31'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
37'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
43'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
43'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Jordan Carrillo - 1-ый Гол
62'
Rafael Navarro - 2-ой Гол
65'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
69'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
72'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
82'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
83'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
87'
Rafael Navarro - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Колорадо Рэпидз — Сантос Лагуна

Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
1
США
Зак Стеффен
5
Дания
Андреас Макссо
19
США
Ian Murphy
4
США
Реджи Кэннон
3
США
Сэм Вайнс
8
США
Oliver Larraz
23
США
Коул Бассетт
10
США
Джордже Михайлович
21
США
Ted Ku-DiPietro
9
Бразилия
Rafael Navarro
14
Англия
Кальвин Харрис
Тренер
США
Крис Армас
Сантос Лагуна Сантос Лагуна
1
Мексика
Carlos Acevedo
3
Мексика
Ismael Govea
35
Колумбия
Kevin Balanta
2
Аргентина
Bruno Amione
5
Мексика
Aldo Lopez
8
Мексика
Salvador Mariscal
22
Мексика
Ronaldo Prieto
24
Мексика
Diego Javier Medina Vazquez
9
Мексика
Jordan Carrillo
7
Колумбия
Cristian Dajome
13
Мексика
Jesus Ocejo
Тренер
Испания
Франсиско

Статистика матча

Атаки
30
49
Угловые
9
6
Фолы
8
13
Удары (всего)
7
11
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kwinsi Williams (Тринидад и Тобаго).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Kwinsi Williams назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
СКА СКА
30 Января
19:30
Локомотив Локомотив
Лада Лада
30 Января
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Северсталь Северсталь
30 Января
19:30
Челны Челны
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
30 Января
19:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
30 Января
19:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес Алавес
30 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Рязань ХК Рязань
30 Января
18:30
Црвена Звезда Црвена Звезда
BC Dubai BC Dubai
30 Января
22:00
Лацио Лацио
Дженоа Дженоа
30 Января
22:45
Таппара Таппара
Сайпа Сайпа
30 Января
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA