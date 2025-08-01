Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Гвадалахара - Нью-Йорк Ред Буллз 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: ГвадалахараНью-Йорк Ред Буллз, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена. Судить этот матч будет Lukasz Szpala.

МСК, 1 тур, Стадион: Ред Булл Арена
Leagues Cup
Гвадалахара
Завершен
0 : 1
01 августа 2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Эмиль Форсберг 90+8'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
Эмиль Форсберг icon
90+8'
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
23'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
29'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
45+2'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
45+4'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,1
47'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
53'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
56'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
64'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
66'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
68'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
84'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
90+8'
Эмиль Форсберг - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,1

Превью матча Гвадалахара — Нью-Йорк Ред Буллз

Гвадалахара Гвадалахара
1
Мексика
Jose Raul Rangel Aguilar
37
США
Ричард Ледезма
3
Мексика
Гильберто Сепульвельда
21
Мексика
Jose Castillo
23
США
Daniel Aguirre
17
Мексика
Luis Romo
15
Мексика
Эрик Гутьеррес
5
Мексика
Bryan Gonzalez
25
Мексика
Roberto Alvarado
10
США
Эфраин Альварес
9
Мексика
Алан Пулидо
Тренер
Аргентина
Габриель Милито
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
1
США
AJ Marcucci
12
США
Dylan Nealis
15
США
Шон Нилис
26
США
Тим Паркер
44
Канада
Рахим Эдвардс
8
Peter Stroud
48
Мали
Ronald Donkor
37
Гана
Mohammed Sofo
19
Венесуэла
Викельман Кармона
79
Панама
Rafael Antonio Mosquera Diaz
16
США
Julian Hall
Тренер
Германия
Сандро Шварц

Статистика матча

Владение мячом
Гвадалахара Гвадалахара
64%
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
36%
Атаки
0
0
Угловые
7
5
Фолы
13
10
Удары (всего)
7
8
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lukasz Szpala (США).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 4 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Lukasz Szpala назначал пенальти

Комментарии к матчу
