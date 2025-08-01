Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Клуб Тихуана 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: ЛА ГэлаксиКлуб Тихуана, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Марио Эскобар.

МСК, 1 тур, Стадион: Стабхаб Сентер
Leagues Cup
ЛА Гэлакси
Matheus Nascimento 17'
Gabriel Pec 39'
Джозеф Пэйнтсил 65'
Джозеф Пэйнтсил 90+1'
Завершен
5 : 2
01 августа 2025
Клуб Тихуана
Gilberto Rafael Mora Zambrano 21'
Gilberto Rafael Mora Zambrano 59'
Matheus Nascimento icon
17'
Gilberto Rafael Mora Zambrano icon
21'
Gabriel Pec icon
39'
Счет после первого тайма 2:1 : 0,0
Gilberto Rafael Mora Zambrano icon
59'
Джозеф Пэйнтсил icon
65'
Марко Ройс icon
82'
Джозеф Пэйнтсил icon
90+1'
Матч закончился со счётом 5:2 : 0,0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
17'
Matheus Nascimento - 1-ый Гол
18'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
20'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
20'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
21'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
21'
Gilberto Rafael Mora Zambrano - 2-ой Гол
25'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
28'
ЛА Гэлакси - Незабитый пенальти
33'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
39'
Gabriel Pec - 3-ий Гол
43'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 0,0
47'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
48'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
51'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
56'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
58'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
59'
Gilberto Rafael Mora Zambrano - 4-ый Гол
65'
Джозеф Пэйнтсил - 5-ый Гол
73'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
75'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
82'
Марко Ройс - 6-ый Гол
86'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
88'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
89'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
90'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
90+1'
Джозеф Пэйнтсил - 7-ый Гол
90+4'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
Матч закончился со счётом 5:2 : 0,0

Превью матча ЛА Гэлакси — Клуб Тихуана

ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
1
Сербия
Novak Micovic
19
США
Mauricio Cuevas
25
Колумбия
Carlos Emiro Garces Torres
5
Дания
Матиас Йёргенсен
3
Аргентина
Julian Aude
18
Германия
Марко Ройс
6
США
Эдвин Серрильо
7
Уругвай
Диего Фагундез
11
Бразилия
Gabriel Pec
9
Бразилия
Matheus Nascimento
28
Гана
Джозеф Пэйнтсил
Тренер
США
Грег Ванни
Клуб Тихуана Клуб Тихуана
2
Мексика
Хосе Родригез
3
Мексика
Rafael Fernandez
12
Эквадор
Джексон Порозо
4
Испания
Unai Bilbao
16
Jesus Vega
8
Мексика
Ivan Tona
17
Мексика
Ramiro Arciga
10
Мексика
Kevin Castaneda
19
Мексика
Gilberto Rafael Mora Zambrano
11
Эквадор
Adonis Preciado
9
Ямайка
Shamar Nicholson
Тренер
Уругвай
Себастьян Абреу

Статистика матча

Владение мячом
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
57%
Клуб Тихуана Клуб Тихуана
43%
Атаки
102
98
Угловые
4
16
Фолы
5
3
Удары (всего)
12
19
Удары мимо ворот
1
11
Удары в створ ворот
11
10

Статистика арбитра

Марио Эскобар

Главным арбитром назначен Марио Эскобар (Гватемала).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 3 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.5 за матч) и 2 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Марио Эскобар назначал пенальти

