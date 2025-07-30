Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес ФК - Масатлан 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Лос-Анджелес ФКМасатлан, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум. Судить этот матч будет Fernando Hernandez Gomez.

МСК, 1 тур, Стадион: Бэнк оф Калифорния Стэдиум
Leagues Cup
Лос-Анджелес ФК
Завершен
1 : 1
30 июля 2025
Масатлан
David Emmanuel Martinez Morales 29'
Gomes 31'
Смотреть онлайн
David Emmanuel Martinez Morales icon
29'
Gomes - Масатлан icon
31'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0
Текстовая трансляция
29'
David Emmanuel Martinez Morales - 1-ый Гол
31'
Gomes - 2-ой Гол
35'
Угловой
LAFC - Угловой
42'
Угловой
LAFC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
75'
Угловой
LAFC - Угловой
83'
Угловой
LAFC - Угловой
90'
Угловой
LAFC - Угловой
90+2'
Угловой
LAFC - Угловой
90+2'
Угловой
LAFC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0

Превью матча Лос-Анджелес ФК — Масатлан

Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
18
Мексика
David Ochoa
45
США
Kenneth Nielsen
91
США
Nkosi Burgess
4
Колумбия
Эдди Сегура
29
Украина
Artem Hennadiiovych Smoliakov
11
Германия
Тимоти Тилльманн
43
США
Adam Esparza-Saldana
23
США
Фрэнки Амайя
30
Венесуэла
David Emmanuel Martinez Morales
17
США
Джереми Эбобиссе
20
Гана
Йо Йебоа
Тренер
США
Стивен Черундоло
Масатлан Масатлан
33
Мексика
Ricardo Rodriguez
31
Мексика
Angel Saavedra
19
Аргентина
Lucas Merolla
32
Мексика
Christopher Castro
12
Мексика
Salvador Rodriguez Morales
2
Мексика
Jorge Garcia
8
Мексика
Sebastian Fierro
18
Мексика
Alan Torres
7
Бразилия
Dudu
90
Бразилия
Fabio
34
Мексика
Omar Moreno
Тренер
Уругвай
Robert Siboldi

Статистика матча

Владение мячом
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
61%
Масатлан Масатлан
39%
Атаки
124
72
Угловые
7
0
Фолы
10
8
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fernando Hernandez Gomez (Мексика).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Fernando Hernandez Gomez назначал пенальти

Комментарии к матчу
