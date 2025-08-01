Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Круз Азул - Саундерс 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Круз АзулСаундерс, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сэнчури Линк Филд.

МСК, 1 тур, Стадион: Сэнчури Линк Филд
Leagues Cup
Круз Азул
Завершен
0 : 7
01 августа 2025
Саундерс
Yeimar Gomez Andrade 48'
Carlos Vargas 50'
Carlos Vargas 50'
Хесус Феррейра 58'
Osaze De Rosario 69'
de la Vega 76'
Нуху Толо 88'
de la Vega 90+1'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Yeimar Gomez Andrade icon
48'
Obed Vargas icon
50'
Obed Vargas icon
50'
Хесус Феррейра icon
58'
Osaze De Rosario icon
69'
de la Vega - Саундерс icon
76'
Нуху Толо icon
88'
de la Vega - Саундерс icon
90+1'
Матч закончился со счётом 0:7
Текстовая трансляция
29'
Угловой
Круз Азул - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Саундерс - Угловой
48'
Угловой
Саундерс - Угловой
48'
Yeimar Gomez Andrade - 1-ый Гол
50'
Obed Vargas - 2-ой Гол
50'
Obed Vargas - 2-ой Гол
58'
Угловой
Саундерс - Угловой
58'
Хесус Феррейра - 3-ий Гол
67'
Угловой
Круз Азул - Угловой
69'
Osaze De Rosario - 4-ый Гол
76'
de la Vega - 5-ый Гол
88'
Нуху Толо - 6-ый Гол
90+1'
de la Vega - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:7

Превью матча Круз Азул — Саундерс

Круз Азул Круз Азул
23
Колумбия
Кевин Майер
4
Колумбия
Willer Ditta
6
Мексика
Erik Lira
5
Мексика
Jesus Orozco
2
Мексика
Хорхе Санчес
8
Аргентина
Лорензо Фаравелли
15
Уругвай
Ignacio Rivero
3
Мексика
Omar Chagoya
20
Аргентина
Jose Paradela
19
Мексика
Карлос Родригес
9
Мексика
Ангел Сепулведа
Тренер
Аргентина
Nicolas Larcamon
Саундерс Саундерс
26
США
Andrew Delmos Thomas
16
США
Алекс Ролдан
25
США
Jackson Ragen
28
Колумбия
Yeimar Gomez Andrade
5
Камерун
Нуху Толо
7
США
Кристиан Ролдан
18
США
Obed Vargas
9
Колумбия
Хесус Феррейра
11
Словакия
Альберт Руснак
77
Англия
Райан Кент
19
США
Дэнни Мусовски
Тренер
США
Брайан Шметцер

Статистика матча

Владение мячом
Круз Азул Круз Азул
42%
Саундерс Саундерс
58%
Атаки
77
124
Угловые
2
3
Фолы
14
8
Удары (всего)
8
12
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
3
11
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA