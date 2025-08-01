01.08.2025
Смотреть онлайн Круз Азул - Саундерс 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Круз Азул — Саундерс, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сэнчури Линк Филд.
МСК, 1 тур, Стадион: Сэнчури Линк Филд
Leagues Cup
Счет после первого тайма 0:0
Obed Vargas
50'
Obed Vargas
50'
Хесус Феррейра
58'
Osaze De Rosario
69'
Нуху Толо
88'
de la Vega - Саундерс
90+1'
Матч закончился со счётом 0:7
Текстовая трансляция
29'
Круз Азул - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Саундерс - Угловой
48'
Саундерс - Угловой
48'
Yeimar Gomez Andrade - 1-ый Гол
50'
Obed Vargas - 2-ой Гол
50'
Obed Vargas - 2-ой Гол
58'
Саундерс - Угловой
58'
Хесус Феррейра - 3-ий Гол
67'
Круз Азул - Угловой
69'
Osaze De Rosario - 4-ый Гол
76'
de la Vega - 5-ый Гол
88'
Нуху Толо - 6-ый Гол
90+1'
de la Vega - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:7
Превью матча Круз Азул — Саундерс
Круз Азул
Статистика матча
Комментарии к матчу