Смотреть онлайн Шарлотт - Хуарес 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Шарлотт — Хуарес, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Natalie Simon.
Превью матча Шарлотт — Хуарес
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Natalie Simon (США).
За последние 2 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Natalie Simon назначал пенальти