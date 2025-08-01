Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Шарлотт - Хуарес 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: ШарлоттХуарес, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Америка Стэдиум. Судить этот матч будет Natalie Simon.

МСК, 1 тур, Стадион: Бэнк оф Америка Стэдиум
Leagues Cup
Шарлотт
Idan Gorno 18'
Завершен
1 : 4
01 августа 2025
Хуарес
Madson 7'
Madson 21'
Moises Mosquera 45+2'
Moises Mosquera 45+2'
Оскар Эступиньян 90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Madson icon
7'
Idan Gorno icon
18'
Madson icon
21'
Moises Mosquera icon
45+2'
Moises Mosquera icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:3 : 3,4
Оскар Эступиньян icon
90'
Матч закончился со счётом 1:4 : 3,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Хуарес - Угловой
7'
Угловой
Шарлотт - Угловой
7'
Madson - 1-ый Гол
18'
Idan Gorno - 2-ой Гол
21'
Madson - 3-ий Гол
31'
Угловой
Шарлотт - Угловой
45+2'
Угловой
Хуарес - Угловой
45+2'
Moises Mosquera - 4-ый Гол
45+2'
Moises Mosquera - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3 : 3,4
50'
Угловой
Шарлотт - Угловой
57'
Угловой
Шарлотт - Угловой
72'
Угловой
Шарлотт - Угловой
72'
Угловой
Шарлотт - Угловой
73'
Угловой
Шарлотт - Угловой
75'
Угловой
Шарлотт - Угловой
84'
Угловой
Шарлотт - Угловой
86'
Угловой
Хуарес - Угловой
90'
Оскар Эступиньян - 5-ый Гол
90+7'
Угловой
Шарлотт - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 3,4

Превью матча Шарлотт — Хуарес

Шарлотт Шарлотт
1
Хорватия
Кристьян Кахлина
14
Англия
Натан Бирн
3
США
Тим Рим
2
Канада
Jahkeele Marshall-Rutty
28
Франция
Djibril Diani
16
Испания
Pep Mas
4
США
Andrew Privett
8
Англия
Эшли Вэствуд
11
Израиль
Liel Abada
17
Израиль
Idan Gorno
10
Кот-д'Ивуар
Вильфрид Заа
Тренер
Англия
Дин Смит
Хуарес Хуарес
1
Мексика
Sebastian Jurado
26
Мексика
Jose Garcia
4
Мексика
Manuel Mayorga
5
Мексика
Denzell Garcia
3
Колумбия
Moises Mosquera
18
Колумбия
Homer Martinez
8
Guilherme Castilho Carvalho
9
Бразилия
Madson
21
Португалия
Ricardinho
11
Панама
Хосе Луис Родригез
29
Мексика
Angel Zaldivar
Тренер
Martin Varini

Статистика матча

Владение мячом
Шарлотт Шарлотт
48%
Хуарес Хуарес
52%
Атаки
86
70
Угловые
10
3
Фолы
7
14
Удары (всего)
4
14
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
1
11

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Natalie Simon (США).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Natalie Simon назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Автомобилист Автомобилист
29 Января
12:15
Сибирь Сибирь
Динамо Минск Динамо Минск
29 Января
15:30
Авангард Авангард
Трактор Трактор
29 Января
16:30
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи ХК Сочи
29 Января
19:30
Буран Воронеж Буран Воронеж
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
29 Января
19:00
ХК Ростов ХК Ростов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
29 Января
19:00
Лилль Лилль
СК Фрайбург СК Фрайбург
29 Января
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Болонья Болонья
29 Января
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Челмет ХК Челмет
29 Января
15:00
Милан Милан
Партизан Партизан
29 Января
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA