Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Монтеррей - Цинциннати 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: МонтеррейЦинциннати, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэст Энд. Судить этот матч будет Katia García.

МСК, 1 тур, Стадион: Уэст Энд
Leagues Cup
Монтеррей
Серхио Каналес 45'
German Berterame 90+4'
Завершен
2 : 3
01 августа 2025
Цинциннати
Эвандер Феррейра 31'
Luca Orellano 56'
Павел Буча 90'
Павел Буча 90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Эвандер Феррейра icon
31'
Серхио Каналес icon
45'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Luca Orellano icon
56'
Павел Буча icon
90'
Павел Буча icon
90'
German Berterame icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,1
Текстовая трансляция
31'
Эвандер Феррейра - 1-ый Гол
34'
Угловой
Монтеррей - Угловой
39'
Угловой
Цинциннати - Угловой
45'
Серхио Каналес - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
47'
Угловой
Цинциннати - Угловой
56'
Luca Orellano - 3-ий Гол
79'
Угловой
Цинциннати - Угловой
81'
Угловой
Монтеррей - Угловой
90'
Павел Буча - 4-ый Гол
90'
Павел Буча - 4-ый Гол
90+4'
German Berterame - 5-ый Гол
90+8'
Угловой
Цинциннати - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,1

Превью матча Монтеррей — Цинциннати

Монтеррей Монтеррей
22
Мексика
Luis Cardenas
33
Колумбия
Стефан Медина
4
Мексика
Victor Guzman
93
Испания
Серхио Рамос
3
Мексика
Gerardo Arteaga
17
Мексика
Хесус Корона
14
Мексика
Erick Aguirre
5
Мексика
Fidel Daniel Ambriz Gonzalez
8
Испания
Оливер Торрес
10
Испания
Серхио Каналес
7
Аргентина
German Berterame
Тренер
Испания
Доменек Торрент Фонт
Цинциннати Цинциннати
13
США
Эван Лоуро
91
США
Деандре Йедлин
12
США
Майлз Робинсон
21
США
Мэтт Миазга
29
Дания
Lukas Engel
22
США
Gerardo Valenzuela
20
Чехия
Павел Буча
27
Камерун
Brian Anunga
23
Аргентина
Luca Orellano
10
Бразилия
Эвандер Феррейра
17
Бразилия
Серджио Сантос
Тренер
США
Пат Нуунан

Статистика матча

Владение мячом
Монтеррей Монтеррей
59%
Цинциннати Цинциннати
41%
Атаки
91
70
Угловые
2
4
Фолы
12
8
Удары (всего)
9
7
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Katia García (Мексика).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 60% (6 из 10 матчей) Katia García назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Автомобилист Автомобилист
29 Января
12:15
Сибирь Сибирь
Динамо Минск Динамо Минск
29 Января
15:30
Авангард Авангард
Трактор Трактор
29 Января
16:30
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи ХК Сочи
29 Января
19:30
Буран Воронеж Буран Воронеж
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
29 Января
19:00
ХК Ростов ХК Ростов
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
29 Января
19:00
Лилль Лилль
СК Фрайбург СК Фрайбург
29 Января
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Болонья Болонья
29 Января
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Челмет ХК Челмет
29 Января
15:00
Милан Милан
Партизан Партизан
29 Января
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA