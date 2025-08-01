Смотреть онлайн Монтеррей - Цинциннати 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Монтеррей — Цинциннати, 1 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Уэст Энд. Судить этот матч будет Katia García.
Превью матча Монтеррей — Цинциннати
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Katia García (Мексика).
За последние 10 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 60% (6 из 10 матчей) Katia García назначал пенальти