30.07.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити - Пуэбла 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Нью-Йорк СитиПуэбла, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Иван Бартон.

МСК, 1 тур, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
Leagues Cup
Нью-Йорк Сити
Завершен
0 : 3
30 июля 2025
Пуэбла
Juan Manuel Fedorco 3'
Эмилиано Гомез 38'
Owen Gonzalez 89'
Смотреть онлайн
Juan Manuel Fedorco icon
3'
Эмилиано Гомез icon
38'
Счет после первого тайма 0:2
Owen Gonzalez icon
89'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Пуэбла - Угловой
3'
Juan Manuel Fedorco - 1-ый Гол
15'
Угловой
Пуэбла - Угловой
19'
Угловой
Пуэбла - Угловой
36'
Угловой
New York City - Угловой
38'
Эмилиано Гомез - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
48'
Угловой
New York City - Угловой
48'
Угловой
New York City - Угловой
51'
Угловой
New York City - Угловой
55'
Угловой
Пуэбла - Угловой
55'
Угловой
Пуэбла - Угловой
55'
Угловой
Пуэбла - Угловой
69'
Угловой
New York City - Угловой
71'
Угловой
New York City - Угловой
75'
Угловой
New York City - Угловой
76'
Угловой
Пуэбла - Угловой
83'
Угловой
New York City - Угловой
89'
Owen Gonzalez - 3-ий Гол
90'
Угловой
New York City - Угловой
90+1'
Угловой
New York City - Угловой
90+1'
Угловой
New York City - Угловой
90+5'
Угловой
Пуэбла - Угловой
90+9'
Угловой
New York City - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Нью-Йорк Сити — Пуэбла

Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
49
США
Мэтт Фриз
35
Словения
Mitja Ilenic
19
Сербия
Страхинья Танасиевич
32
США
Jonathan Shore
2
США
Nico Cavallo
80
США
Джастин Хаак
26
Аргентина
Axel Agustin Ojeda
11
Аргентина
Julian Fernandez
7
Аргентина
Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau
21
Австралия
Айден О`Нейлл
99
Ямайка
Seymour Reid
Тренер
Нидерланды
Паскаль Янсен
Пуэбла Пуэбла
33
Мексика
Jesus Rodriguez
3
Мексика
Luis Rey
2
Аргентина
Juan Manuel Fedorco
6
Чили
Nicolas Diaz
15
Колумбия
Edgar Guerra
24
Мексика
Alejandro Organista
5
Аргентина
Franco Moyano
8
Miguel Ramirez
21
Мексика
Owen Gonzalez
18
Ariel Gamarra
19
Мексика
Ricardo Marin
Тренер
Аргентина
Pablo Guede

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
59%
Пуэбла Пуэбла
41%
Атаки
93
71
Угловые
12
8
Фолы
10
17
Удары (всего)
12
9
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Иван Бартон (Сальвадор).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Иван Бартон назначал пенальти

Комментарии к матчу
