Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити - Пуэбла 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Нью-Йорк Сити — Пуэбла, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Иван Бартон.