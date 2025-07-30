Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити - Пуэбла 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Leagues Cup: Нью-Йорк Сити — Пуэбла, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Иван Бартон.
Превью матча Нью-Йорк Сити — Пуэбла
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Иван Бартон (Сальвадор).
За последние 6 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Иван Бартон назначал пенальти