Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок : Падерборн — Байер Леверкузен , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энерджитим Арена . Судить этот матч будет Патрик Иттрих .

Превью матча Падерборн — Байер Леверкузен

Команда Падерборн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда Байер Леверкузен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-17. Команда Падерборн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Байер Леверкузен забивает 2, пропускает 2.