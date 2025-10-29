Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Падерборн - Байер Леверкузен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: ПадерборнБайер Леверкузен, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энерджитим Арена. Судить этот матч будет Патрик Иттрих.

МСК, 8 тур, Стадион: Энерджитим Арена
Германия - Кубок
Падерборн
Stefano Marino 90'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Байер Леверкузен
Алехандро Грималдо 60'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Алехандро Грималдо icon
60'
Stefano Marino icon
90'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Падерборн - Угловой
13'
Угловой
Байер Леверкузен - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Байер Леверкузен - Угловой
60'
Алехандро Грималдо - 1-ый Гол
74'
Угловой
Падерборн - Угловой
75'
Угловой
Падерборн - Угловой
85'
Угловой
Байер Леверкузен - Угловой
86'
Угловой
Байер Леверкузен - Угловой
89'
Угловой
Падерборн - Угловой
89'
Угловой
Падерборн - Угловой
90'
Угловой
Падерборн - Угловой
90'
Stefano Marino - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1
96'
Свен Михел - 1-ый Гол
105+1'
Jarell Quansah - 2-ой Гол
107'
Угловой
Байер Леверкузен - Угловой
120+2'
Ibrahim Maza - 3-ий Гол
120+4'
Алеш Гарсия - 4-ый Гол
Счет после дополнительного времени 2:4

Превью матча Падерборн — Байер Леверкузен

Команда Падерборн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда Байер Леверкузен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-17. Команда Падерборн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Байер Леверкузен забивает 2, пропускает 2.

Падерборн Падерборн
1
Германия
Маркус Шуберт
22
Германия
Matt Hansen
20
Германия
Феликс Гетце
25
Германия
Tjark Lasse Scheller
17
Германия
Larin Curda
14
Германия
Mika Baur
6
Германия
Luis Engelns
23
Германия
Рафаэль Обермайер
28
Германия
Lucas Copado Schrobenhauser
7
Германия
Filip Bilbija
18
Германия
Marco Womer
Тренер
Германия
Ralf Kettemann
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
1
Нидерланды
Марк Флеккен
12
Буркина-Фасо
Эдмонд Тапсоба
5
Франция
Loic Bade
44
Франция
Jeanuel Belocian
13
Бразилия
Arthur Augusto De Matos Soares
24
Испания
Алеш Гарсия
8
Германия
Андрич
20
Испания
Алехандро Грималдо
7
Германия
Йонас Хофманн
17
Франция
Ben Seghir
14
Чехия
Патрик Шик
Тренер
Дания
Каспер Хьюлманд

Статистика матча

Владение мячом
Падерборн Падерборн
36%
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
64%
Атаки
99,80,19
147,105,42
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
12,12,0
17,17,0
Удары в створ ворот
4,3,1
12,9,3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Патрик Иттрих (Германия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Патрик Иттрих назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
