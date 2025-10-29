Смотреть онлайн Падерборн - Байер Леверкузен 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Падерборн — Байер Леверкузен, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энерджитим Арена. Судить этот матч будет Патрик Иттрих.
Превью матча Падерборн — Байер Леверкузен
Команда Падерборн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-8. Команда Байер Леверкузен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-17. Команда Падерборн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Байер Леверкузен забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Патрик Иттрих (Германия).
За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Патрик Иттрих назначал пенальти