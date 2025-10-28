Смотреть онлайн Энергия Коттбус - РБ Лейпциг 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Энергия Коттбус — РБ Лейпциг, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион дер Фройндшафт. Судить этот матч будет Тобиас Райхель.
Превью матча Энергия Коттбус — РБ Лейпциг
Команда Энергия Коттбус в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-10. Команда РБ Лейпциг, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-13. Команда Энергия Коттбус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. РБ Лейпциг забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Тобиас Райхель (Германия).
За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Тобиас Райхель назначал пенальти