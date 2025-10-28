Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Энергия Коттбус - РБ Лейпциг 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: Энергия КоттбусРБ Лейпциг, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион дер Фройндшафт. Судить этот матч будет Тобиас Райхель.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадион дер Фройндшафт
Германия - Кубок
Энергия Коттбус
86'
Завершен
1 : 4
28 октября 2025
РБ Лейпциг
Johan Bakayoko 13'
Кристоф Баумгартнер 28'
Кристоф Баумгартнер 37'
Ezechiel Banzuzi 59'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Johan Bakayoko icon
13'
Кристоф Баумгартнер icon
28'
Кристоф Баумгартнер icon
37'
Счет после первого тайма 0:3
Ezechiel Banzuzi icon
59'
Энергия Коттбус icon
86'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
13'
Johan Bakayoko - 1-ый Гол
17'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
20'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
23'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
28'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
28'
Кристоф Баумгартнер - 2-ой Гол
31'
Угловой
Энергия Коттбус - Угловой
37'
Кристоф Баумгартнер - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Энергия Коттбус - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
59'
Ezechiel Banzuzi - 4-ый Гол
74'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
79'
Угловой
РБ Лейпциг - Угловой
86'
Энергия Коттбус - 5-ый Гол
90'
Угловой
Энергия Коттбус - Угловой
90+1'
Угловой
Энергия Коттбус - Угловой
90+3'
Угловой
Энергия Коттбус - Угловой
90+4'
Угловой
Энергия Коттбус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Энергия Коттбус — РБ Лейпциг

Команда Энергия Коттбус в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-10. Команда РБ Лейпциг, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-13. Команда Энергия Коттбус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. РБ Лейпциг забивает 2, пропускает 1.

Энергия Коттбус Энергия Коттбус
7
Германия
Тимми Тиле
3
Германия
Henry Rorig
11
Германия
Moritz Hannemann
23
Германия
Nyamekye Awortwie-Grant
18
Германия
Erik Engelhardt
5
Германия
Dominik Pelivan
21
Германия
Леон Гувара
2
Германия
King Samuel Manu
20
Германия
Аксель Боргманн
33
Германия
Мариуш Функ
8
Литва
Lukas Michelbrink
Тренер
Германия
Клаус-Дитер Воллиц
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
Венгрия
Петер Гулач
17
Германия
Боте Баку
4
Венгрия
Уилли Орбан
5
Франция
El Chadaille Bitshiabu
22
Германия
Дэвид Раум
20
Германия
Forzan Assan Ouedraogo
13
Австрия
Nicolas Seiwald
14
Австрия
Кристоф Баумгартнер
49
Кот-д'Ивуар
Yan Diomande
40
Бразилия
Romulo
7
Норвегия
Antonio Eromonsele Nordby Nusa
Тренер
Германия
Оле Вернер

Статистика матча

Владение мячом
Энергия Коттбус Энергия Коттбус
38%
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
62%
Атаки
66,66,0
108,108,0
Угловые
6
6
Фолы
8
11
Удары (всего)
10
12
Удары мимо ворот
7,7,0
9,9,0
Удары в створ ворот
9,9,0
8,8,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Тобиас Райхель (Германия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Тобиас Райхель назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA