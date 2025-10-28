Превью матча Энергия Коттбус — РБ Лейпциг

Команда Энергия Коттбус в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 24-10. Команда РБ Лейпциг, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 21-13. Команда Энергия Коттбус в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. РБ Лейпциг забивает 2, пропускает 1.