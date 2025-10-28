Смотреть онлайн Аугсбург - Бохум 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Аугсбург — Бохум, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе ВВК Арена. Судить этот матч будет Саша Штегеманн.
Превью матча Аугсбург — Бохум
Команда Аугсбург в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-21. Команда Бохум, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 12-18. Команда Аугсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бохум забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Саша Штегеманн (Германия).
За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Саша Штегеманн назначал пенальти