Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Аугсбург - Бохум 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: АугсбургБохум, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе ВВК Арена. Судить этот матч будет Саша Штегеманн.

МСК, 8 тур, Стадион: ВВК Арена
Германия - Кубок
Аугсбург
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Бохум
Герит Холтманн 39'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Герит Холтманн icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Бохум - Угловой
6'
Угловой
Бохум - Угловой
10'
Угловой
Бохум - Угловой
18'
Угловой
Аугсбург - Угловой
33'
Угловой
Бохум - Угловой
39'
Герит Холтманн - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Аугсбург - Угловой
49'
Угловой
Бохум - Угловой
55'
Угловой
Аугсбург - Угловой
56'
Угловой
Аугсбург - Угловой
83'
Угловой
Аугсбург - Угловой
90+1'
Угловой
Аугсбург - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Аугсбург — Бохум

Команда Аугсбург в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-21. Команда Бохум, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 12-18. Команда Аугсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бохум забивает 1, пропускает 2.

Аугсбург Аугсбург
22
Хорватия
Nediljko Labrovic
32
Швейцария
Fabian Rieder
5
Франция
Chrislain Matsima
11
Франция
Ismael Gharbi
30
Германия
Anton Kade
19
Германия
Robin Fellhauer
16
Швейцария
Cedric Zesiger
17
Хорватия
Кристиян Якич
21
Германия
Филлип Тиц
27
Германия
Мариус Волф
8
Албания
Элвис Реджбецай
Тренер
Германия
Сандро Вагнер
Бохум Бохум
39
Германия
Leandro Morgalla
8
Германия
Kjell-Arik Watjen
24
Германия
Mats Henry Pannewig
29
Германия
Farid Alfa-Ruprecht
21
Германия
Francis Onyeka
34
Германия
Cajetan Benjamin Lenz
1
Германия
Тимо Хорн
17
Германия
Герит Холтманн
32
Германия
Максимилиан Виттек
3
Германия
Philipp Strompf
20
Швейцария
Noah Loosli
Тренер
Германия
Уве Реслер

Статистика матча

Владение мячом
Аугсбург Аугсбург
61%
Бохум Бохум
39%
Атаки
126,126,0
73,73,0
Угловые
6
5
Фолы
8
4
Удары (всего)
7
9
Удары мимо ворот
13,13,0
9,9,0
Удары в створ ворот
3,3,0
4,4,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Саша Штегеманн (Германия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Саша Штегеманн назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA