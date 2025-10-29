Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: Гройтер ФюртКайзерслаутерн, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тролли Арена. Судить этот матч будет Marc Philip Eckermann.

МСК, 8 тур, Стадион: Тролли Арена
Германия - Кубок
Гройтер Фюрт
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Кайзерслаутерн
Naatan Skytta 12'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Naatan Skytta icon
12'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,6
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,6
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
2'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
6'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
6'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
12'
Naatan Skytta - 1-ый Гол
15'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
27'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
31'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
36'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,6
51'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
65'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
72'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
75'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
90+1'
Угловой
Гройтер Фюрт - Угловой
90+6'
Угловой
Кайзерслаутерн - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,6

Превью матча Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн

Команда Гройтер Фюрт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-20. Команда Кайзерслаутерн, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Гройтер Фюрт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кайзерслаутерн забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Гройтер Фюрт, в том матче победу одержали гостьи.

Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
43
Германия
Silas Joel Prufrock
2
Германия
Lukas Reich
5
Германия
Reno Munz
4
Германия
Филипп Зиерейс
40
Германия
David Abrangao
33
Германия
Maximilian Dietz
8
Люксембург
Mathias Olesen
30
Германия
Феликс Клаус
10
Швеция
Бранимир Хргота
24
Германия
Marco John
9
Германия
Noel Futkeu
Тренер
Германия
Томас Кляйн
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
25
Албания
Simon Simoni
4
Германия
Максвелл Дьямфи
31
Германия
Luca Sirch
37
Германия
Leon Robinson
26
Франция
Paul Joly
6
Германия
Фабиан Кунце
8
Германия
Semih Sahin
3
Германия
Florian Kleinhansl
7
Германия
Марлон Риттер
48
Германия
Faride Alidou
15
Финляндия
Naatan Skytta
Тренер
Германия
Торстен Либеркнехт

История последних встреч

Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
Гройтер Фюрт
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт
0:3
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
52%
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн
48%
Атаки
90,90,0
76,76,0
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
6,6,0
5,5,0
Удары в створ ворот
6,6,0
2,2,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marc Philip Eckermann (Германия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 4 матчей) Marc Philip Eckermann назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA