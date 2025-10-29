Смотреть онлайн Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тролли Арена. Судить этот матч будет Marc Philip Eckermann.
Превью матча Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
Команда Гройтер Фюрт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-20. Команда Кайзерслаутерн, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Гройтер Фюрт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кайзерслаутерн забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Гройтер Фюрт, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marc Philip Eckermann (Германия).
За последние 4 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 0% (0 из 4 матчей) Marc Philip Eckermann назначал пенальти