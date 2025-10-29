Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок : Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тролли Арена . Судить этот матч будет Marc Philip Eckermann .

Превью матча Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн

Команда Гройтер Фюрт в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-20. Команда Кайзерслаутерн, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-11. Команда Гройтер Фюрт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Кайзерслаутерн забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Гройтер Фюрт, в том матче победу одержали гостьи.