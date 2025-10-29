Смотреть онлайн Фортуна Д - СК Фрайбург 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Фортуна Д — СК Фрайбург, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Меркур Шпиль-Арена. Судить этот матч будет Феликс Цвайер.
Превью матча Фортуна Д — СК Фрайбург
Команда Фортуна Д в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда СК Фрайбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Фортуна Д в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Фрайбург забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Феликс Цвайер (Германия).
За последние 16 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (4 из 16 матчей) Феликс Цвайер назначал пенальти