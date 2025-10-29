Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок : Фортуна Д — СК Фрайбург , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Меркур Шпиль-Арена . Судить этот матч будет Феликс Цвайер .

Превью матча Фортуна Д — СК Фрайбург

Команда Фортуна Д в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда СК Фрайбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Фортуна Д в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Фрайбург забивает 2, пропускает 2.