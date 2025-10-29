Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Фортуна Д - СК Фрайбург 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: Фортуна ДСК Фрайбург, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Меркур Шпиль-Арена. Судить этот матч будет Феликс Цвайер.

МСК, 8 тур, Стадион: Меркур Шпиль-Арена
Германия - Кубок
Фортуна Д
Anouar El Azzouzi 20'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
СК Фрайбург
Igor Matanovic 1'
Винченцо Грифо 6'
Derry Lionel Scherhant 90+3'
Igor Matanovic icon
1'
Винченцо Грифо icon
6'
Anouar El Azzouzi icon
20'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,4
Derry Lionel Scherhant icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,4
Текстовая трансляция
1'
Igor Matanovic - 1-ый Гол
6'
Винченцо Грифо - 2-ой Гол
19'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
20'
Anouar El Azzouzi - 3-ий Гол
27'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
42'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
44'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
45'
Угловой
СК Фрайбург - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 1,4
56'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
68'
Угловой
СК Фрайбург - Угловой
84'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
90+1'
Угловой
СК Фрайбург - Угловой
90+3'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
90+3'
Derry Lionel Scherhant - 4-ый Гол
90+6'
Угловой
Фортуна Д - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,4

Превью матча Фортуна Д — СК Фрайбург

Команда Фортуна Д в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-17. Команда СК Фрайбург, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Фортуна Д в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Фрайбург забивает 2, пропускает 2.

Фортуна Д Фортуна Д
33
Германия
Флориан Кастенмайер
25
Германия
Маттиас Зиммерманн
15
Германия
Tim Christopher Oberdorf
2
Норвегия
Jesper Daland
4
Германия
Tan-Kenneth Jerico Schmidt
8
Нидерланды
Anouar El Azzouzi
6
Германия
Tim Breithaupt
10
Дания
Christian Theodor Kjelder Rasmussen
23
Германия
Shinta Karl Appelkamp
24
Косово
Флорент Муслия
13
Швейцария
Седрик Иттен
Тренер
Германия
Маркус Анфанг
СК Фрайбург СК Фрайбург
21
Германия
Флориан Мюллер
17
Германия
Лукас Кублер
3
Австрия
Филипп Линхарт
28
Германия
Маттиас Гинтер
30
Германия
Кристиан Гюнтер
8
Германия
Максимилиан Эггештайн
44
Швейцария
Johan Manzambi
19
Германия
Ян-Никлас Бесте
14
Япония
Yuito Suzuki
32
Италия
Винченцо Грифо
31
Igor Matanovic
Тренер
Германия
Юлиан Шустер

Статистика матча

Владение мячом
Фортуна Д Фортуна Д
61%
СК Фрайбург СК Фрайбург
39%
Атаки
113,113,0
63,63,0
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
12,12,0
13,13,0
Удары в створ ворот
5,5,0
6,6,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Феликс Цвайер (Германия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (4 из 16 матчей) Феликс Цвайер назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
