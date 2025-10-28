Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Боруссия М'гладбах - ФК Карлсруэ 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: Боруссия М'гладбахФК Карлсруэ, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Боруссия Парк. Судить этот матч будет Бастиан Данкерт.

МСК, 8 тур, Стадион: Боруссия Парк
Германия - Кубок
Боруссия М'гладбах
Отменен
- : -
28 октября 2025
ФК Карлсруэ
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Боруссия М'гладбах — ФК Карлсруэ

Команда Боруссия М'гладбах в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-21. Команда ФК Карлсруэ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Боруссия М'гладбах в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Карлсруэ забивает 2, пропускает 1.

Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
33
Германия
Мориц Николас
16
Германия
Филипп Сандер
30
Швейцария
Нико Эльведи
4
Нидерланды
Кевин Дикс
29
США
Джо Скалли
6
Германия
Yannick Engelhardt
26
Германия
Lukas Ullrich
27
Германия
Rocco Reitz
10
Германия
Флориан Нойхаус
9
Франция
Франк Хонорат
15
Швейцария
Харис Табакович
Тренер
Польша
Ойген Полански
ФК Карлсруэ ФК Карлсруэ
1
Дания
Hans Christian Bernat
22
Австрия
Кристоф Кобальд
28
Германия
Марсель Франке
6
Германия
Николай Рапп
36
Германия
Rafael Pinto Pedrosa
11
Германия
Филипп Форстер
7
Германия
Дженис Бурнич
10
Германия
Марвин Ванитцек
20
Германия
David Herold
17
Германия
Leon Opitz
24
Германия
Фабиан Шлеусенер
Тренер
Германия
Кристиан Айхнер

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Бастиан Данкерт (Германия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Бастиан Данкерт назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
9 Ноября
20:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Майнц Майнц
9 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA