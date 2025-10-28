Смотреть онлайн Боруссия М'гладбах - ФК Карлсруэ 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Боруссия М'гладбах — ФК Карлсруэ, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Боруссия Парк. Судить этот матч будет Бастиан Данкерт.