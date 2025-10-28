Смотреть онлайн Боруссия М'гладбах - ФК Карлсруэ 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Боруссия М'гладбах — ФК Карлсруэ, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Боруссия Парк. Судить этот матч будет Бастиан Данкерт.
Превью матча Боруссия М'гладбах — ФК Карлсруэ
Команда Боруссия М'гладбах в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-21. Команда ФК Карлсруэ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-12. Команда Боруссия М'гладбах в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Карлсруэ забивает 2, пропускает 1.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Бастиан Данкерт (Германия).
За последние 4 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 1.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Бастиан Данкерт назначал пенальти