Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Унион Берлин - Арминия 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: Унион БерлинАрминия, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ан дер Алтен Форстерей. Судить этот матч будет Харм Осмерс.

МСК, 8 тур, Стадион: Ан дер Алтен Форстерей
Германия - Кубок
Унион Берлин
Leopold Querfeld 11'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Арминия
Monju Momuluh 27'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Leopold Querfeld icon
11'
Monju Momuluh icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
11'
Leopold Querfeld - 1-ый Гол
17'
Угловой
Арминия - Угловой
27'
Monju Momuluh - 2-ой Гол
32'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
36'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
37'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
49'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
55'
Угловой
Арминия - Угловой
74'
Угловой
Арминия - Угловой
90'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
90+3'
Угловой
Унион Берлин - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Унион Берлин — Арминия

Команда Унион Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-14. Команда Арминия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Унион Берлин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Арминия забивает 2, пропускает 1.

Унион Берлин Унион Берлин
1
Дания
Фредерик Реннов
4
Португалия
Диого Лейте
14
Австрия
Leopold Querfeld
5
Нидерланды
Данило Дуки
15
Германия
Tom Rothe
13
Венгрия
Андрас Шафер
8
Германия
Рани Кедира
28
Австрия
Кристофер Триммел
10
Германия
Ilyas Ansah
23
Сербия
Andrej Ilic
21
Германия
Тим Скарке
Тренер
Германия
Стеффен Баумгарт
Арминия Арминия
1
Германия
Jonas Thomas Kersken
23
Германия
Леон Шнейдер
19
Германия
Maximilian Grosser
3
Дания
Joel Felix
27
Гана
Benjamin Bediako Boakye
29
Германия
Тим Хандверкер
14
Германия
Monju Momuluh
6
США
Маэл Корбос
38
Германия
Marius Worl
11
Германия
Джоел Гродовски
37
Германия
Ноах-Йоэль Саренрен-Базее
Тренер
Германия
Michel Kniat

Статистика матча

Владение мячом
Унион Берлин Унион Берлин
51%
Арминия Арминия
49%
Атаки
129,129,0
80,80,0
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
16,16,0
9,9,0
Удары в створ ворот
5,5,0
6,6,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Харм Осмерс (Германия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 42% (5 из 12 матчей) Харм Осмерс назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA