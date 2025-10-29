Превью матча Унион Берлин — Арминия

Команда Унион Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-14. Команда Арминия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Унион Берлин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Арминия забивает 2, пропускает 1.