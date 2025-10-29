Смотреть онлайн Унион Берлин - Арминия 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Унион Берлин — Арминия, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Ан дер Алтен Форстерей. Судить этот матч будет Харм Осмерс.
Превью матча Унион Берлин — Арминия
Команда Унион Берлин в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-14. Команда Арминия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-13. Команда Унион Берлин в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Арминия забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Харм Осмерс (Германия).
За последние 12 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 42% (5 из 12 матчей) Харм Осмерс назначал пенальти