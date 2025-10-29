Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Майнц - ВФБ Штутгарт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: МайнцВФБ Штутгарт, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кофейс Арена. Судить этот матч будет Дениз Айтекин.

МСК, 8 тур, Стадион: Кофейс Арена
Германия - Кубок
Майнц
Завершен
0 : 2
29 октября 2025
ВФБ Штутгарт
Luca Jaquez 6'
Атакан Каразор 73'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Luca Jaquez icon
6'
Счет после первого тайма 0:1
Атакан Каразор icon
73'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
6'
Luca Jaquez - 1-ый Гол
13'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
64'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
66'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
73'
Атакан Каразор - 2-ой Гол
79'
Угловой
Майнц - Угловой
90+4'
Угловой
Майнц - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Майнц — ВФБ Штутгарт

Команда Майнц в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда ВФБ Штутгарт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-15. Команда Майнц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ВФБ Штутгарт забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды ВФБ Штутгарт, в том матче победу одержали хозяева.

Майнц Майнц
27
Германия
Робин Центнер
30
Швейцария
Сильван Видмер
25
Норвегия
Andreas Hanche-Olsen
31
Германия
Доминик Кор
7
Южная Корея
Ли Чжэ Сон
15
Германия
Леннард Мэлоуни
6
Япония
Kaishu Sano
2
Австрия
Филипп Мвене
8
Германия
Пауль Небель
10
Германия
Надим Амири
11
Германия
Armindo Sieb
Тренер
Дания
Бо Хенриксен
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
1
Германия
Фабиан Бредлоу
14
Швейцария
Luca Jaquez
24
Германия
Юлиан Хабот
3
Нидерланды
Ramon Hendriks
22
Франция
Lorenz Assignon
16
Германия
Атакан Каразор
6
Германия
Angelo Stiller
7
Германия
Максимилиан Миттельштадт
27
Франция
Badredine Bouanani
26
Германия
Дениз Ундав
11
Бельгия
Bilal El Khannouss
Тренер
Германия
Себастиан Хёнесс

История последних встреч

Майнц
Майнц
ВФБ Штутгарт
Майнц
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.10.2025
ВФБ Штутгарт
ВФБ Штутгарт
2:1
Майнц
Майнц
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Майнц Майнц
52%
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
48%
Атаки
94,94,0
90,90,0
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
7,7,0
9,9,0
Удары в створ ворот
2,2,0
6,6,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Дениз Айтекин (Германия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Дениз Айтекин назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA