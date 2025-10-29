Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок : Майнц — ВФБ Штутгарт , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кофейс Арена . Судить этот матч будет Дениз Айтекин .

Превью матча Майнц — ВФБ Штутгарт

Команда Майнц в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда ВФБ Штутгарт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-15. Команда Майнц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ВФБ Штутгарт забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды ВФБ Штутгарт, в том матче победу одержали хозяева.