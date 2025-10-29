Смотреть онлайн Майнц - ВФБ Штутгарт 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Майнц — ВФБ Штутгарт, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кофейс Арена. Судить этот матч будет Дениз Айтекин.
Превью матча Майнц — ВФБ Штутгарт
Команда Майнц в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-13. Команда ВФБ Штутгарт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-15. Команда Майнц в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ВФБ Штутгарт забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды ВФБ Штутгарт, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Дениз Айтекин (Германия).
За последние 6 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Дениз Айтекин назначал пенальти