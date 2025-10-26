Смотреть онлайн ВФБ Штутгарт - Майнц 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I: ВФБ Штутгарт — Майнц, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Арена. Судить этот матч будет Феликс Цвайер.
Превью матча ВФБ Штутгарт — Майнц
Команда ВФБ Штутгарт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-14. Команда Майнц, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-11. Команда ВФБ Штутгарт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Майнц забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Майнц, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Феликс Цвайер (Германия).
За последние 16 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (4 из 16 матчей) Феликс Цвайер назначал пенальти