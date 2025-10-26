Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига I : ВФБ Штутгарт — Майнц , 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Арена . Судить этот матч будет Феликс Цвайер .

Превью матча ВФБ Штутгарт — Майнц

Команда ВФБ Штутгарт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-14. Команда Майнц, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-11. Команда ВФБ Штутгарт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Майнц забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Майнц, в том матче победу одержали гостьи.