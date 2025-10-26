Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ВФБ Штутгарт - Майнц 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига I: ВФБ ШтутгартМайнц, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Арена. Судить этот матч будет Феликс Цвайер.

МСК, 8 тур, Стадион: Мерседес-Бенц Арена
Германия - Бундеслига I
ВФБ Штутгарт
Крис Фюрих 45+4'
Дениз Ундав 79'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Майнц
Надим Амири 41'
Смотреть онлайн
Надим Амири icon
41'
Крис Фюрих icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:1
Дениз Ундав icon
79'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
14'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
27'
Угловой
Майнц - Угловой
34'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
37'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
41'
Надим Амири - 1-ый Гол
45+4'
Крис Фюрих - 2-ой Гол забит с передачи Йоша Вагноманн
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
58'
Угловой
Майнц - Угловой
65'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
71'
Угловой
ВФБ Штутгарт - Угловой
79'
Дениз Ундав - 3-ий Гол забит с передачи Александр Нюбель
89'
Угловой
Майнц - Угловой
90+7'
Угловой
Майнц - Угловой
90+8'
Угловой
Майнц - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ВФБ Штутгарт — Майнц

Команда ВФБ Штутгарт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-14. Команда Майнц, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-11. Команда ВФБ Штутгарт в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Майнц забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Майнц, в том матче победу одержали гостьи.

ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
33
Германия
Александр Нюбель
29
Германия
Finn Jeltsch
23
Франция
Дан Аксель Загаду
2
Бельгия
Ameen Al Dakhil
15
Германия
Паскаль Штенцель
30
Испания
Chema
28
Дания
Николас Теркельсен Нарти
4
Германия
Йоша Вагноманн
18
Германия
Джейми Левелинг
10
Германия
Крис Фюрих
26
Германия
Дениз Ундав
Тренер
Германия
Себастиан Хёнесс
Майнц Майнц
27
Германия
Робин Центнер
21
Германия
Данни Да Коста
16
Германия
Штефан Белль
31
Германия
Доминик Кор
30
Швейцария
Сильван Видмер
10
Германия
Надим Амири
6
Япония
Kaishu Sano
2
Австрия
Филипп Мвене
8
Германия
Пауль Небель
7
Южная Корея
Ли Чжэ Сон
17
Германия
Benedict Hollerbach
Тренер
Дания
Бо Хенриксен

История последних встреч

ВФБ Штутгарт
ВФБ Штутгарт
Майнц
ВФБ Штутгарт
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.10.2025
Майнц
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
ВФБ Штутгарт
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
59%
Майнц Майнц
41%
Атаки
91
79
Угловые
7
5
Фолы
4
2
Удары (всего)
6
6
Удары мимо ворот
11
11
Удары в створ ворот
8
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Феликс Цвайер (Германия).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (4 из 16 матчей) Феликс Цвайер назначал пенальти

Комментарии к матчу
