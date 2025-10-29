Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок : Кёльн — Бавария Мюнхен , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Рейн Энерги Штадион . Судить этот матч будет Тобиас Вельц .

Превью матча Кёльн — Бавария Мюнхен

Команда Кёльн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 37-5. Команда Кёльн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Бавария Мюнхен забивает 4, пропускает 1.