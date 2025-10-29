Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Кёльн - Бавария Мюнхен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: КёльнБавария Мюнхен, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Рейн Энерги Штадион. Судить этот матч будет Тобиас Вельц.

МСК, 8 тур, Стадион: Рейн Энерги Штадион
Германия - Кубок
Кёльн
Рагнар Аче 31'
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
Бавария Мюнхен
Луис Диас 36'
Гарри Кейн 38'
Гарри Кейн 64'
Майкл Олисе 72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Рагнар Аче icon
31'
Луис Диас icon
36'
Гарри Кейн icon
38'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
Гарри Кейн icon
64'
Майкл Олисе icon
72'
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
11'
Угловой
Кёльн - Угловой
11'
Угловой
Кёльн - Угловой
16'
Угловой
Кёльн - Угловой
27'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
28'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
31'
Угловой
Кёльн - Угловой
31'
Рагнар Аче - 1-ый Гол
35'
Угловой
Кёльн - Угловой
36'
Луис Диас - 2-ой Гол
38'
Гарри Кейн - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
57'
Угловой
Кёльн - Угловой
64'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
64'
Гарри Кейн - 4-ый Гол
67'
Угловой
Бавария Мюнхен - Угловой
72'
Майкл Олисе - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,2

Превью матча Кёльн — Бавария Мюнхен

Команда Кёльн в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-10. Команда Бавария Мюнхен, сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 37-5. Команда Кёльн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Бавария Мюнхен забивает 4, пропускает 1.

Кёльн Кёльн
20
Германия
Рон-Роберт Цилер
32
Дания
Kristoffer Lund
6
Германия
Eric Martel
2
Швейцария
Joel Schmied
16
Польша
Jakub Kaminski
18
Исландия
Isak Bergmann Johanneson
5
Германия
Том Краус
28
Норвегия
Sebastian Sebulonsen
13
Германия
Said El Mala
9
Нидерланды
Рагнар Аче
30
Германия
Мариус Бюльтер
Тренер
Германия
Лукас Квасниок
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
40
Германия
Jonas Urbig
44
Хорватия
Йосип Станишич
2
Франция
Дайот Упамекано
4
Германия
Джонатан Та
27
Австрия
Конрад Лаймер
6
Германия
Йосуа Киммих
45
Германия
Aleksandar Pavlovic
17
Англия
Майкл Олисе
7
Германия
Серже Гнабри
14
Колумбия
Луис Диас
9
Англия
Гарри Кейн
Тренер
Бельгия
Венсан Компани

Статистика матча

Владение мячом
Кёльн Кёльн
40%
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
60%
Атаки
69,69,0
90,90,0
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
5,5,0
6,6,0
Удары в створ ворот
8,8,0
8,8,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Тобиас Вельц (Германия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Тобиас Вельц назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
ХК Югра ХК Югра
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
13 Ноября
17:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Омские Крылья Омские Крылья
13 Ноября
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA