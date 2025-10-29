Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Иллертиссен - Магдебург 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: ИллертиссенМагдебург, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vöhlinstadion. Судить этот матч будет Patrick Schwengers.

МСК, 8 тур, Стадион: Vöhlinstadion
Германия - Кубок
Иллертиссен
Завершен
0 : 3
29 октября 2025
Магдебург
Maximilian Breunig 11'
Маркус Матисен 31'
Noah Pesch 84'
Смотреть онлайн
Maximilian Breunig icon
11'
Маркус Матисен icon
31'
Счет после первого тайма 0:2
Noah Pesch icon
84'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
11'
Maximilian Breunig - 1-ый Гол
15'
Угловой
Магдебург - Угловой
27'
Угловой
Магдебург - Угловой
31'
Магдебург - Незабитый пенальти
31'
Маркус Матисен - 2-ой Гол
37'
Угловой
Магдебург - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Угловой
Магдебург - Угловой
55'
Угловой
Магдебург - Угловой
59'
Угловой
Магдебург - Угловой
69'
Угловой
Иллертиссен - Угловой
80'
Угловой
Иллертиссен - Угловой
84'
Noah Pesch - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Иллертиссен — Магдебург

Команда Иллертиссен в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-17. Команда Магдебург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 15-20. Команда Иллертиссен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Магдебург забивает 2, пропускает 2.

Иллертиссен Иллертиссен
34
Германия
Malwin Zok
11
Германия
Marco Golz
2
Германия
Max Zeller
38
Германия
Maximilian Neuberger
23
Германия
Eduard Heckmann
8
Сербия
Milos Cocic
5
Германия
Alexander Kopf
25
Германия
Марко Хингерль
21
Босния и Герцеговина
Denis Milic
18
Германия
Luis Pfaumann
7
Германия
Yannick Glessing
Тренер
Германия
Холгер Бачтхалер
Магдебург Магдебург
1
Германия
Доминик Рейманн
15
Германия
Даниел Хебер
16
Дания
Маркус Матисен
5
Германия
Тобиас Маллер
17
Германия
Alexander Nollenberger
21
Германия
Falko Michel
13
Германия
Коннор Кремпицки
19
Замбия
Лубамба Мусонда
29
Франция
Rayan Ghrieb
9
Германия
Maximilian Breunig
23
Турция
Барис Атик
Тренер
Германия
Петрик Сандер

Статистика матча

Владение мячом
Иллертиссен Иллертиссен
25%
Магдебург Магдебург
75%
Атаки
60,60,0
92,92,0
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
7,7,0
10,10,0
Удары в створ ворот
0
9,9,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Patrick Schwengers (Германия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Patrick Schwengers назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA