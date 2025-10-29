Смотреть онлайн Иллертиссен - Магдебург 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Иллертиссен — Магдебург, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vöhlinstadion. Судить этот матч будет Patrick Schwengers.
Превью матча Иллертиссен — Магдебург
Команда Иллертиссен в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-17. Команда Магдебург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 15-20. Команда Иллертиссен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Магдебург забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Patrick Schwengers (Германия).
За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Patrick Schwengers назначал пенальти