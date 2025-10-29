Смотреть онлайн Дармштадт 98 - Шальке 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок: Дармштадт 98 — Шальке, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерк-Штадион ам Белленфалльтор. Судить этот матч будет Felix Bickel.
Превью матча Дармштадт 98 — Шальке
Команда Дармштадт 98 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-10. Команда Шальке, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Дармштадт 98 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шальке забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Felix Bickel (Германия).
За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Felix Bickel назначал пенальти