Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Дармштадт 98 - Шальке 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Кубок: Дармштадт 98Шальке, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерк-Штадион ам Белленфалльтор. Судить этот матч будет Felix Bickel.

МСК, 8 тур, Стадион: Мерк-Штадион ам Белленфалльтор
Германия - Кубок
Дармштадт 98
Hiroki Akiyama 23'
Matej Maglica 28'
Фрейзер Хорнби 48'
Bartosz Bialek 60'
Завершен
4 : 0
29 октября 2025
Шальке
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Hiroki Akiyama icon
23'
Matej Maglica icon
28'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
Фрейзер Хорнби icon
48'
Bartosz Bialek icon
60'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Дармштадт 98 - Угловой
13'
Угловой
Дармштадт 98 - Угловой
23'
Угловой
Шальке - Угловой
23'
Hiroki Akiyama - 1-ый Гол
27'
Угловой
Дармштадт 98 - Угловой
28'
Угловой
Дармштадт 98 - Угловой
28'
Matej Maglica - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
48'
Фрейзер Хорнби - 3-ий Гол
57'
Угловой
Дармштадт 98 - Угловой
60'
Bartosz Bialek - 4-ый Гол
67'
Угловой
Дармштадт 98 - Угловой
69'
Угловой
Шальке - Угловой
90+3'
Угловой
Шальке - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,1

Превью матча Дармштадт 98 — Шальке

Команда Дармштадт 98 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-10. Команда Шальке, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Дармштадт 98 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шальке забивает 1, пропускает 1.

Дармштадт 98 Дармштадт 98
1
Германия
Марсель Шухен
6
Германия
Патрик Пфайффер
32
Германия
Фабиан Холланд
5
Хорватия
Matej Maglica
2
Испания
Sergio Lopez
17
Германия
Kai Klefisch
16
Япония
Hiroki Akiyama
8
Германия
Luca Marseiler
34
Франция
Killian Corredor
9
Англия
Фрейзер Хорнби
7
Швеция
Isac Lidberg
Тренер
Германия
Флориан Кофельдт
Шальке Шальке
1
Германия
Лорис Кариус
43
Турция
Mertcan Ayhan
25
Хорватия
Никола Катич
4
Турция
Hasan Kurucay
17
Швейцария
Adrian Gantenbein
23
Германия
Soufiane El-Faouzi
6
Германия
Рон Шалленберг
27
Германия
Финн Доминик Порат
14
Германия
Яник Бахман
19
Турция
Кенан Караман
9
Франция
Мусса Силла
Тренер
Австрия
Miron Muslic

Статистика матча

Владение мячом
Дармштадт 98 Дармштадт 98
51%
Шальке Шальке
49%
Атаки
61,61,0
100,100,0
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
7,7,0
4,4,0
Удары в створ ворот
7,7,0
1,1,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Felix Bickel (Германия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Felix Bickel назначал пенальти

Игры 8 тур
29.10.2025
Кёльн
1:4
Бавария Мюнхен
Завершен
29.10.2025
Фортуна Д
1:3
СК Фрайбург
Завершен
29.10.2025
Дармштадт 98
4:0
Шальке
Завершен
29.10.2025
Унион Берлин
1:1
Арминия
Завершен
29.10.2025
Майнц
0:2
ВФБ Штутгарт
Завершен
29.10.2025
Падерборн
1:1
Байер Леверкузен
Завершен
29.10.2025
Гройтер Фюрт
0:1
Кайзерслаутерн
Завершен
29.10.2025
Иллертиссен
0:3
Магдебург
Завершен
28.10.2025
Энергия Коттбус
1:4
РБ Лейпциг
Завершен
28.10.2025
Аугсбург
0:1
Бохум
Завершен
28.10.2025
Боруссия М'гладбах
-:-
ФК Карлсруэ
Отменен
28.10.2025
Хайденхайм
0:1
Гамбург
Завершен
28.10.2025
Айнтрахт Франкфурт
1:1
Боруссия Дортмунд
Завершен
28.10.2025
Герта Берлин
3:0
Эльвeрсберг
Завершен
28.10.2025
Вольфсбург
0:1
Киль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA