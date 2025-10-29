Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Кубок : Дармштадт 98 — Шальке , 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерк-Штадион ам Белленфалльтор . Судить этот матч будет Felix Bickel .

Превью матча Дармштадт 98 — Шальке

Команда Дармштадт 98 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-10. Команда Шальке, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Дармштадт 98 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шальке забивает 1, пропускает 1.