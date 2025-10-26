Смотреть онлайн Эфиопиан Инсуранс - Пирамидс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Эфиопиан Инсуранс — Пирамидс, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Эфиопиан Инсуранс — Пирамидс
Команда Эфиопиан Инсуранс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-3. Команда Пирамидс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 25-5. Команда Эфиопиан Инсуранс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Пирамидс забивает 3, пропускает 1.