Смотреть онлайн Stade Malien - Нуадибу 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Stade Malien — Нуадибу, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Stade Malien — Нуадибу
Команда Stade Malien в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2. Команда Нуадибу, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 5-1. Команда Stade Malien в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Нуадибу забивает 1, пропускает 0.