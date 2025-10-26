Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов : Мамелоди — Ремо Старз , 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лофтус Версфельд .

Превью матча Мамелоди — Ремо Старз

Команда Мамелоди в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-6. Команда Ремо Старз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-10. Команда Мамелоди в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ремо Старз забивает 2, пропускает 1.