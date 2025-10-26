Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Мамелоди - Ремо Старз 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: МамелодиРемо Старз, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лофтус Версфельд.

МСК, 15 тур, Стадион: Лофтус Версфельд
Африка. КАФ - Лига чемпионов
Мамелоди
21'
45'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Ремо Старз
Смотреть онлайн
Мамелоди icon
21'
Мамелоди icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Мамелоди - Угловой
21'
Мамелоди - 1-ый Гол
30'
Угловой
Ремо Старз - Угловой
33'
Угловой
Мамелоди - Угловой
45'
Угловой
Мамелоди - Угловой
45'
Мамелоди - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
63'
Угловой
Мамелоди - Угловой

Превью матча Мамелоди — Ремо Старз

Команда Мамелоди в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-6. Команда Ремо Старз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-10. Команда Мамелоди в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ремо Старз забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Мамелоди Мамелоди
67%
Ремо Старз Ремо Старз
33%
Атаки
88
46
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
4
1
Игры 15 тур
26.10.2025
Алжир
0:0
Коломбе ду Джа и Лобо
Завершен
26.10.2025
Аль-Ахли Триполи
-:-
Беркан
Отменен
26.10.2025
Stade Malien
2:0
Нуадибу
Завершен
26.10.2025
Эсперанс
3:0
Рахимо
Завершен
26.10.2025
Эфиопиан Инсуранс
1:1
Пирамидс
Завершен
26.10.2025
Мамелоди
2:0
Ремо Старз
Завершен
26.10.2025
Симба Спортс Клуб
0:0
Nsingizini Hotspurs
Завершен
25.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Завершен
25.10.2025
Кабели
2:1
Монастир
Завершен
25.10.2025
Аль-Ахли Каир
1:0
Эгль Ноир
Отменен
25.10.2025
Петру Атлетику Луанда
2:0
Д´абиджан
Завершен
25.10.2025
Риверс Юнайтед
3:1
Блэк Буллс
Завершен
24.10.2025
Аль-Хилал
3:1
Администрейшн Полис
Завершен
24.10.2025
Пауэр Дайнамоз
1:1
ФК Вайперс
Завершен
19.10.2025
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
Завершен
19.10.2025
Nsingizini Hotspurs
0:3
Симба Спортс Клуб
Завершен
19.10.2025
Сент-Элуа Лупопо
3:0
Орландо
Завершен
17.10.2025
Монастир
0:3
Кабели
Завершен
17.10.2025
Администрейшн Полис
0:1
Аль-Хилал
Завершен
Комментарии к матчу
