26.10.2025

Смотреть онлайн Алжир - Коломбе ду Джа и Лобо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: АлжирКоломбе ду Джа и Лобо, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион 5 июля 1962.

МСК, 15 тур, Стадион: Стадион 5 июля 1962
Африка. КАФ - Лига чемпионов
Алжир
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Коломбе ду Джа и Лобо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Алжир - Угловой
20'
Угловой
Коломбе ду Джа и Лобо - Угловой
21'
Угловой
Коломбе ду Джа и Лобо - Угловой
43'
Угловой
Коломбе ду Джа и Лобо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Коломбе ду Джа и Лобо - Угловой
63'
Угловой
Коломбе ду Джа и Лобо - Угловой
77'
Угловой
Алжир - Угловой
87'
Угловой
Алжир - Угловой
90+1'
Угловой
Алжир - Угловой
90+2'
Угловой
Алжир - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Алжир — Коломбе ду Джа и Лобо

Команда Алжир в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5. Команда Коломбе ду Джа и Лобо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-5. Команда Алжир в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коломбе ду Джа и Лобо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Алжир Алжир
53%
Коломбе ду Джа и Лобо Коломбе ду Джа и Лобо
47%
Атаки
65
60
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
5
3
Игры 15 тур
26.10.2025
Алжир
0:0
Коломбе ду Джа и Лобо
Завершен
26.10.2025
Аль-Ахли Триполи
-:-
Беркан
Отменен
26.10.2025
Stade Malien
2:0
Нуадибу
Завершен
26.10.2025
Эсперанс
3:0
Рахимо
Завершен
26.10.2025
Эфиопиан Инсуранс
1:1
Пирамидс
Завершен
26.10.2025
Мамелоди
2:0
Ремо Старз
Завершен
26.10.2025
Симба Спортс Клуб
0:0
Nsingizini Hotspurs
Завершен
25.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Завершен
25.10.2025
Кабели
2:1
Монастир
Завершен
25.10.2025
Аль-Ахли Каир
1:0
Эгль Ноир
Отменен
25.10.2025
Петру Атлетику Луанда
2:0
Д´абиджан
Завершен
25.10.2025
Риверс Юнайтед
3:1
Блэк Буллс
Завершен
24.10.2025
Аль-Хилал
3:1
Администрейшн Полис
Завершен
24.10.2025
Пауэр Дайнамоз
1:1
ФК Вайперс
Завершен
19.10.2025
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
Завершен
19.10.2025
Nsingizini Hotspurs
0:3
Симба Спортс Клуб
Завершен
19.10.2025
Сент-Элуа Лупопо
3:0
Орландо
Завершен
17.10.2025
Монастир
0:3
Кабели
Завершен
17.10.2025
Администрейшн Полис
0:1
Аль-Хилал
Завершен
Комментарии к матчу
