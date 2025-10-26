Превью матча Алжир — Коломбе ду Джа и Лобо

Команда Алжир в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5. Команда Коломбе ду Джа и Лобо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-5. Команда Алжир в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коломбе ду Джа и Лобо забивает 1, пропускает 1.