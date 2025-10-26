Смотреть онлайн Алжир - Коломбе ду Джа и Лобо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Алжир — Коломбе ду Джа и Лобо, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион 5 июля 1962.
Превью матча Алжир — Коломбе ду Джа и Лобо
Команда Алжир в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-5. Команда Коломбе ду Джа и Лобо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-5. Команда Алжир в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коломбе ду Джа и Лобо забивает 1, пропускает 1.