19.10.2025

Смотреть онлайн Хоройя - ФАР Рабат 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: ХоройяФАР Рабат, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade du 28 Septembre.

МСК, 15 тур, Стадион: Stade du 28 Septembre
Африка. КАФ - Лига чемпионов
Хоройя
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
ФАР Рабат
Смотреть онлайн
Превью матча Хоройя — ФАР Рабат

Команда Хоройя в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда ФАР Рабат, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-4. Команда Хоройя в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФАР Рабат забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды ФАР Рабат, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Хоройя
Хоройя
ФАР Рабат
Хоройя
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.10.2025
ФАР Рабат
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Хоройя
Обзор
Игры 15 тур
26.10.2025
Алжир
0:0
Коломбе ду Джа и Лобо
Завершен
26.10.2025
Аль-Ахли Триполи
-:-
Беркан
Отменен
26.10.2025
Stade Malien
2:0
Нуадибу
Завершен
26.10.2025
Эсперанс
3:0
Рахимо
Завершен
26.10.2025
Эфиопиан Инсуранс
1:1
Пирамидс
Завершен
26.10.2025
Мамелоди
2:0
Ремо Старз
Завершен
26.10.2025
Симба Спортс Клуб
0:0
Nsingizini Hotspurs
Завершен
25.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Завершен
25.10.2025
Кабели
2:1
Монастир
Завершен
25.10.2025
Аль-Ахли Каир
1:0
Эгль Ноир
Отменен
25.10.2025
Петру Атлетику Луанда
2:0
Д´абиджан
Завершен
25.10.2025
Риверс Юнайтед
3:1
Блэк Буллс
Завершен
24.10.2025
Аль-Хилал
3:1
Администрейшн Полис
Завершен
24.10.2025
Пауэр Дайнамоз
1:1
ФК Вайперс
Завершен
19.10.2025
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
Завершен
19.10.2025
Nsingizini Hotspurs
0:3
Симба Спортс Клуб
Завершен
19.10.2025
Сент-Элуа Лупопо
3:0
Орландо
Завершен
17.10.2025
Монастир
0:3
Кабели
Завершен
17.10.2025
Администрейшн Полис
0:1
Аль-Хилал
Завершен
Комментарии к матчу
