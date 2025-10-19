Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов : Хоройя — ФАР Рабат , 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade du 28 Septembre .

Превью матча Хоройя — ФАР Рабат

Команда Хоройя в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда ФАР Рабат, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-4. Команда Хоройя в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. ФАР Рабат забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды ФАР Рабат, в том матче победу одержали хозяева.