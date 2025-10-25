Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Петру Атлетику Луанда - Д´абиджан 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Петру Атлетику ЛуандаД´абиджан, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион 11 ноября.

МСК, 15 тур, Стадион: Национальный стадион 11 ноября
Африка. КАФ - Лига чемпионов
Петру Атлетику Луанда
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Д´абиджан
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Петру Атлетику Луанда — Д´абиджан

Команда Петру Атлетику Луанда в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Д´абиджан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Петру Атлетику Луанда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Д´абиджан забивает 1, пропускает 1.

Игры 15 тур
26.10.2025
Алжир
0:0
Коломбе ду Джа и Лобо
Завершен
26.10.2025
Аль-Ахли Триполи
-:-
Беркан
Отменен
26.10.2025
Stade Malien
2:0
Нуадибу
Завершен
26.10.2025
Эсперанс
3:0
Рахимо
Завершен
26.10.2025
Эфиопиан Инсуранс
1:1
Пирамидс
Завершен
26.10.2025
Мамелоди
2:0
Ремо Старз
Завершен
26.10.2025
Симба Спортс Клуб
0:0
Nsingizini Hotspurs
Завершен
25.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Завершен
25.10.2025
Кабели
2:1
Монастир
Завершен
25.10.2025
Аль-Ахли Каир
1:0
Эгль Ноир
Отменен
25.10.2025
Петру Атлетику Луанда
2:0
Д´абиджан
Завершен
25.10.2025
Риверс Юнайтед
3:1
Блэк Буллс
Завершен
24.10.2025
Аль-Хилал
3:1
Администрейшн Полис
Завершен
24.10.2025
Пауэр Дайнамоз
1:1
ФК Вайперс
Завершен
19.10.2025
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
Завершен
19.10.2025
Nsingizini Hotspurs
0:3
Симба Спортс Клуб
Завершен
19.10.2025
Сент-Элуа Лупопо
3:0
Орландо
Завершен
17.10.2025
Монастир
0:3
Кабели
Завершен
17.10.2025
Администрейшн Полис
0:1
Аль-Хилал
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA