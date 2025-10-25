Смотреть онлайн Петру Атлетику Луанда - Д´абиджан 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Петру Атлетику Луанда — Д´абиджан, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион 11 ноября.
Превью матча Петру Атлетику Луанда — Д´абиджан
Команда Петру Атлетику Луанда в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Д´абиджан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Петру Атлетику Луанда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Д´абиджан забивает 1, пропускает 1.