Превью матча Петру Атлетику Луанда — Д´абиджан

Команда Петру Атлетику Луанда в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Д´абиджан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Петру Атлетику Луанда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Д´абиджан забивает 1, пропускает 1.