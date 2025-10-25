Смотреть онлайн Риверс Юнайтед - Блэк Буллс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Риверс Юнайтед — Блэк Буллс, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Liberation Stadium.
Превью матча Риверс Юнайтед — Блэк Буллс
Команда Риверс Юнайтед в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-3. Команда Блэк Буллс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-11. Команда Риверс Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Блэк Буллс забивает 1, пропускает 1.