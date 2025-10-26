Смотреть онлайн Эсперанс - Рахимо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Эсперанс — Рахимо, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе 7 Ноября.
Превью матча Эсперанс — Рахимо
Команда Эсперанс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-3. Команда Рахимо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Эсперанс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Рахимо забивает 1, пропускает 0.