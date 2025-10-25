Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Ахли Каир - Эгль Ноир 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Аль-Ахли КаирЭгль Ноир, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Каирский международный стадион.

МСК, 15 тур, Стадион: Каирский международный стадион
Африка. КАФ - Лига чемпионов
Аль-Ахли Каир
58'
Отменен
1 : 0
25 октября 2025
Эгль Ноир
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Аль-Ахли Каир icon
58'
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
30'
Угловой
Эгль Ноир - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
49'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
51'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
58'
Аль-Ахли Каир - 1-ый Гол
65'
Угловой
Эгль Ноир - Угловой
76'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
79'
Угловой
Эгль Ноир - Угловой

Превью матча Аль-Ахли Каир — Эгль Ноир

Команда Аль-Ахли Каир в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-15. Команда Эгль Ноир, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 18-5. Команда Аль-Ахли Каир в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эгль Ноир забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
54%
Эгль Ноир Эгль Ноир
46%
Атаки
91
71
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
2
2
Игры 15 тур
26.10.2025
Алжир
0:0
Коломбе ду Джа и Лобо
Завершен
26.10.2025
Аль-Ахли Триполи
-:-
Беркан
Отменен
26.10.2025
Stade Malien
2:0
Нуадибу
Завершен
26.10.2025
Эсперанс
3:0
Рахимо
Завершен
26.10.2025
Эфиопиан Инсуранс
1:1
Пирамидс
Завершен
26.10.2025
Мамелоди
2:0
Ремо Старз
Завершен
26.10.2025
Симба Спортс Клуб
0:0
Nsingizini Hotspurs
Завершен
25.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Завершен
25.10.2025
Кабели
2:1
Монастир
Завершен
25.10.2025
Аль-Ахли Каир
1:0
Эгль Ноир
Отменен
25.10.2025
Петру Атлетику Луанда
2:0
Д´абиджан
Завершен
25.10.2025
Риверс Юнайтед
3:1
Блэк Буллс
Завершен
24.10.2025
Аль-Хилал
3:1
Администрейшн Полис
Завершен
24.10.2025
Пауэр Дайнамоз
1:1
ФК Вайперс
Завершен
19.10.2025
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
Завершен
19.10.2025
Nsingizini Hotspurs
0:3
Симба Спортс Клуб
Завершен
19.10.2025
Сент-Элуа Лупопо
3:0
Орландо
Завершен
17.10.2025
Монастир
0:3
Кабели
Завершен
17.10.2025
Администрейшн Полис
0:1
Аль-Хилал
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA