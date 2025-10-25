Смотреть онлайн Аль-Ахли Каир - Эгль Ноир 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: Аль-Ахли Каир — Эгль Ноир, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Каирский международный стадион.
Превью матча Аль-Ахли Каир — Эгль Ноир
Команда Аль-Ахли Каир в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-15. Команда Эгль Ноир, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 18-5. Команда Аль-Ахли Каир в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эгль Ноир забивает 2, пропускает 1.