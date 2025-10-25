Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Кабели - Монастир 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: КабелиМонастир, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade 1er Novembre 1954.

МСК, 15 тур, Стадион: Stade 1er Novembre 1954
Африка. КАФ - Лига чемпионов
Кабели
9'
90+3'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Монастир
22'
Кабели icon
9'
Монастир icon
22'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Кабели icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2
Текстовая трансляция
9'
Кабели - 1-ый Гол
20'
Угловой
Кабели - Угловой
22'
Монастир - 2-ой Гол
38'
Угловой
Кабели - Угловой
40'
Угловой
Монастир - Угловой
45+3'
Угловой
Кабели - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
56'
Угловой
Монастир - Угловой
58'
Угловой
Кабели - Угловой
63'
Угловой
Монастир - Угловой
82'
Угловой
Кабели - Угловой
90+3'
Кабели - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,2

Превью матча Кабели — Монастир

Команда Кабели в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 19-2. Команда Монастир, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Кабели в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Монастир забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Монастир, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Кабели
Кабели
Монастир
Кабели
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.10.2025
Монастир
Монастир
0:3
Кабели
Кабели
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кабели Кабели
50%
Монастир Монастир
50%
Атаки
82
99
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
7
5
Игры 15 тур
26.10.2025
Алжир
0:0
Коломбе ду Джа и Лобо
Завершен
26.10.2025
Аль-Ахли Триполи
-:-
Беркан
Отменен
26.10.2025
Stade Malien
2:0
Нуадибу
Завершен
26.10.2025
Эсперанс
3:0
Рахимо
Завершен
26.10.2025
Эфиопиан Инсуранс
1:1
Пирамидс
Завершен
26.10.2025
Мамелоди
2:0
Ремо Старз
Завершен
26.10.2025
Симба Спортс Клуб
0:0
Nsingizini Hotspurs
Завершен
25.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Завершен
25.10.2025
Кабели
2:1
Монастир
Завершен
25.10.2025
Аль-Ахли Каир
1:0
Эгль Ноир
Отменен
25.10.2025
Петру Атлетику Луанда
2:0
Д´абиджан
Завершен
25.10.2025
Риверс Юнайтед
3:1
Блэк Буллс
Завершен
24.10.2025
Аль-Хилал
3:1
Администрейшн Полис
Завершен
24.10.2025
Пауэр Дайнамоз
1:1
ФК Вайперс
Завершен
19.10.2025
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
Завершен
19.10.2025
Nsingizini Hotspurs
0:3
Симба Спортс Клуб
Завершен
19.10.2025
Сент-Элуа Лупопо
3:0
Орландо
Завершен
17.10.2025
Монастир
0:3
Кабели
Завершен
17.10.2025
Администрейшн Полис
0:1
Аль-Хилал
Завершен
Комментарии к матчу
