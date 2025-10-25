Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов : Кабели — Монастир , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade 1er Novembre 1954 .

Превью матча Кабели — Монастир

Команда Кабели в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 19-2. Команда Монастир, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Кабели в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Монастир забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Монастир, в том матче победу одержали гостьи.