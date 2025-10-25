Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФАР Рабат - Хоройя 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов: ФАР РабатХоройя, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade du FUS.

МСК, 15 тур, Стадион: Stade du FUS
Африка. КАФ - Лига чемпионов
ФАР Рабат
43'
70'
90'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Хоройя
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФАР Рабат icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
ФАР Рабат icon
70'
ФАР Рабат icon
90'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
19'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
23'
Угловой
Хоройя - Угловой
35'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
43'
ФАР Рабат - 1-ый Гол
45+4'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
52'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
54'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
70'
ФАР Рабат - 2-ой Гол
73'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
74'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
90'
ФАР Рабат - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча ФАР Рабат — Хоройя

Команда ФАР Рабат в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-5. Команда Хоройя, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда ФАР Рабат в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хоройя забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Хоройя, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

ФАР Рабат
ФАР Рабат
Хоройя
ФАР Рабат
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.10.2025
Хоройя
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
ФАР Рабат
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФАР Рабат ФАР Рабат
50%
Хоройя Хоройя
50%
Атаки
95
59
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
13
1
Игры 15 тур
26.10.2025
Алжир
0:0
Коломбе ду Джа и Лобо
Завершен
26.10.2025
Аль-Ахли Триполи
-:-
Беркан
Отменен
26.10.2025
Stade Malien
2:0
Нуадибу
Завершен
26.10.2025
Эсперанс
3:0
Рахимо
Завершен
26.10.2025
Эфиопиан Инсуранс
1:1
Пирамидс
Завершен
26.10.2025
Мамелоди
2:0
Ремо Старз
Завершен
26.10.2025
Симба Спортс Клуб
0:0
Nsingizini Hotspurs
Завершен
25.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хоройя
Завершен
25.10.2025
Кабели
2:1
Монастир
Завершен
25.10.2025
Аль-Ахли Каир
1:0
Эгль Ноир
Отменен
25.10.2025
Петру Атлетику Луанда
2:0
Д´абиджан
Завершен
25.10.2025
Риверс Юнайтед
3:1
Блэк Буллс
Завершен
24.10.2025
Аль-Хилал
3:1
Администрейшн Полис
Завершен
24.10.2025
Пауэр Дайнамоз
1:1
ФК Вайперс
Завершен
19.10.2025
Хоройя
1:1
ФАР Рабат
Завершен
19.10.2025
Nsingizini Hotspurs
0:3
Симба Спортс Клуб
Завершен
19.10.2025
Сент-Элуа Лупопо
3:0
Орландо
Завершен
17.10.2025
Монастир
0:3
Кабели
Завершен
17.10.2025
Администрейшн Полис
0:1
Аль-Хилал
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA