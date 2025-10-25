Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Африка. КАФ - Лига чемпионов : ФАР Рабат — Хоройя , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade du FUS .

Превью матча ФАР Рабат — Хоройя

Команда ФАР Рабат в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-5. Команда Хоройя, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда ФАР Рабат в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хоройя забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Хоройя, в том матче сыграли вничью.