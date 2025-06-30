Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА : Сиэтл Шторм — GS Valkyries , 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center .

Превью матча Сиэтл Шторм — GS Valkyries

Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда GS Valkyries, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды GS Valkyries, в том матче победу одержали гостьи.