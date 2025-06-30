Смотреть онлайн Сиэтл Шторм - GS Valkyries 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Сиэтл Шторм — GS Valkyries, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.
14:23 13:11 17:31 13:19
Превью матча Сиэтл Шторм — GS Valkyries
Команда Сиэтл Шторм в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда GS Valkyries, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 сентября 2025 на поле команды GS Valkyries, в том матче победу одержали гостьи.