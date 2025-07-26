Смотреть онлайн Даллас Уингз - GS Valkyries 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Даллас Уингз — GS Valkyries, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.
21:10 15:20 24:33 16:23
Превью матча Даллас Уингз — GS Valkyries
Команда Даллас Уингз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 сентября 2025 на поле команды Даллас Уингз, в том матче победу одержали гостьи.