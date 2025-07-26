Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Даллас Уингз - GS Valkyries 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Даллас УингзGS Valkyries, 1 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.

МСК, 1 тур, Арена: Chase Center
Женская НБА. ВНБА
Даллас Уингз
Завершен
21:10 15:20 24:33 16:23
76 : 86
26 июля 2025
GS Valkyries
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Даллас Уингз — GS Valkyries

Команда Даллас Уингз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 сентября 2025 на поле команды Даллас Уингз, в том матче победу одержали гостьи.

Даллас Уингз Даллас Уингз
20
США
Madison Siegrist
2
США
Myisha Hines-Allen
30
США
Haley Jones
9
США
Grace Berger
5
США
Paige Bueckers
Тренер
Natalie Nakase
GS Valkyries GS Valkyries
14
Нигерия
Temi Fagbenle
13
Франция
Janelle Salaun
22
США
Veronica Burton
24
Италия
Cecilia Zandalasini
6
США
Kaila Charles
Тренер
Chris Koclanes

История последних встреч

Даллас Уингз
Даллас Уингз
GS Valkyries
Даллас Уингз
0 побед
2 побед
0%
100%
05.09.2025
Даллас Уингз
Даллас Уингз
80:84
GS Valkyries
GS Valkyries
Обзор
24.08.2025
GS Valkyries
GS Valkyries
90:81
Даллас Уингз
Даллас Уингз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
19
3-х очк. попадания
9
9
Реализовано штрафных
13
22
% реализации штрафных
65
88
Кол-во реализованных бросков
39
50
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
25 Января
17:00
Барселона Барселона
Овьедо Овьедо
25 Января
18:15
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Майорка Майорка
25 Января
16:00
Рома Рома
Милан Милан
25 Января
22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Челси Челси
25 Января
17:00
Дженоа Дженоа
Болонья Болонья
25 Января
17:00
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
25 Января
20:00
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
25 Января
19:30
Сассуоло Сассуоло
Кремонезе Кремонезе
25 Января
14:30
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
25 Января
17:00