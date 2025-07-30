Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн GS Valkyries - Атланта Дрим 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: GS ValkyriesАтланта Дрим, 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Gateway Center Arena.

МСК, 1 тур, Арена: Gateway Center Arena
Женская НБА. ВНБА
GS Valkyries
Завершен
20:16 19:23 30:17 8:19
77 : 75
30 июля 2025
Атланта Дрим
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча GS Valkyries — Атланта Дрим

Команда GS Valkyries в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Атланта Дрим, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Атланта Дрим, в том матче победу одержали хозяева.

GS Valkyries GS Valkyries
13
Франция
Janelle Salaun
22
США
Veronica Burton
15
США
Tiffany Hayes
14
Нигерия
Temi Fagbenle
25
США
Monique Billings
Тренер
Karl Smesko
Атланта Дрим Атланта Дрим
3
США
Jordin Canada
33
США
Maya Caldwell
15
США
Allisha Gray
42
США
Brittney Griner
24
США
Brionna Jones
Тренер
Natalie Nakase

История последних встреч

GS Valkyries
GS Valkyries
Атланта Дрим
GS Valkyries
0 побед
1 победа
0%
100%
18.08.2025
Атланта Дрим
Атланта Дрим
79:63
GS Valkyries
GS Valkyries
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
13
3-х очк. попадания
11
11
Реализовано штрафных
6
16
% реализации штрафных
75
76.2
Кол-во реализованных бросков
35
40
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Локомотив Локомотив
27 Января
19:44
Металлург Металлург
Трактор Трактор
27 Января
17:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Января
19:00
Фиорентина Фиорентина
Комо Комо
27 Января
23:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
27 Января
18:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Горняк Учалы Горняк Учалы
27 Января
15:00
Юкурит Юкурит
Таппара Таппара
27 Января
17:30
Ильвес Ильвес
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
27 Января
17:30
ТПС ТПС
КалПа КалПа
27 Января
17:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
27 Января
21:30