Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА : GS Valkyries — Атланта Дрим , 1 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Gateway Center Arena .

Превью матча GS Valkyries — Атланта Дрим

Команда GS Valkyries в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Атланта Дрим, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Атланта Дрим, в том матче победу одержали хозяева.