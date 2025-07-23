23.07.2025
Смотреть онлайн Атланта Дрим - LV Aces 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Атланта Дрим — LV Aces, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Mandalay Bay Events Center.
МСК, 1 тур, Арена: Mandalay Bay Events Center
Женская НБА. ВНБА
Завершен
27:20 12:25 20:22 13:20
72 : 87
23 июля 2025
Превью матча Атланта Дрим — LV Aces
Атланта Дрим
История последних встреч
Атланта Дрим
LV Aces
0 побед
1 победа
0%
100%
20.08.2025
Атланта Дрим
72:74
LV Aces
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
25
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
13
19
% реализации штрафных
76.5
90.5
Кол-во реализованных бросков
38
50
Комментарии к матчу