23.07.2025

Смотреть онлайн Атланта Дрим - LV Aces 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЖенская НБА. ВНБА: Атланта ДримLV Aces, 1 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Mandalay Bay Events Center.

МСК, 1 тур, Арена: Mandalay Bay Events Center
Женская НБА. ВНБА
Атланта Дрим
Завершен
27:20 12:25 20:22 13:20
72 : 87
23 июля 2025
LV Aces
Смотреть онлайн
Превью матча Атланта Дрим — LV Aces

Атланта Дрим Атланта Дрим
42
США
Brittney Griner
15
США
Allisha Gray
33
США
Maya Caldwell
3
США
Jordin Canada
24
США
Brionna Jones
Тренер
Becky Hammon
LV Aces LV Aces
12
США
Chelsea Gray
США
Jackie Young
22
США
A'ja Wilson
24
США
Jewell Loyd
3
NaLyssa Smith
Тренер
Karl Smesko

История последних встреч

Атланта Дрим
Атланта Дрим
LV Aces
Атланта Дрим
0 побед
1 победа
0%
100%
20.08.2025
Атланта Дрим
Атланта Дрим
72:74
LV Aces
LV Aces
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
25
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
13
19
% реализации штрафных
76.5
90.5
Кол-во реализованных бросков
38
50
