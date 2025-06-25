Смотреть онлайн Лос-Анджелес Спаркс - Чикого Скай 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Женская НБА. ВНБА: Лос-Анджелес Спаркс — Чикого Скай, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Wintrust Arena.